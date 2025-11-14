Ομόφωνα το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης σε τρεις εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς στην Ελλάδα, των οποίων η θητεία έληγε σε λίγο καιρό.

Μετά την απόφαση αυτή, για πέντε ακόμα χρόνια η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου και οι συνάδελφοι της Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη χώρα μας, ολοκληρώνοντας ο καθένας από την πλευρά του το έργο του σε μια σειρά από εκκρεμείς υποθέσεις, που βρίσκονται στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, με προεξάρχουσα αυτή που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανανέωση της θητείας τους, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, είναι σημαντική, καθώς μαζί με τις συναδέλφους τους εισαγγελείς εφετών που στελεχώνουν το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Ελλάδας γνωρίζουν σε βάθος τη συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας και ως εκ τούτου η έρευνα αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ,όπως και πολλές αλλαγές, θα μπορεί να έχει συνέχεια.

Δεν είναι τυχαίο, ότι στην πρόσφατη επίσκεψη της η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι τους χαρακτήρισε «γενναίους εισαγγελείς» και εξήρε το έργο των Ελλήνων συναδέλφων της, οι οποίοι με μεθοδικότητα και τηρώντας πιστά όλους τους κανόνες της δικονομίας, έχουν ριχτεί στη μάχη για την διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων από τις οποίες πλήττονται τα οικονομικά συμφέροντα της ευρωπαϊκής Ένωσης.