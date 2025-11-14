Σύλληψη αλλοδαπών που επιχείρησαν να εισάγουν στην Ελλάδα μεγάλη ποσότητα κάνναβης πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο άνδρες, μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Είχαν φτάσει αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού και κατελήφθησαν να μεταφέρουν 44 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) μέσα στις αποσκευές τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που παρείχε η Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Μέσω ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας «προφίλ» υπόπτων, οι αρχές κατάφεραν να πιστοποιήσουν τη δράση των εμπλεκομένων.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν συνολικά 84 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 44 κιλών, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο βαλίτσες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων μελών της εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται.