Οι κάτοικοι στο Δαμάσι Λάρισας παραμένουν συγκλονισμένοι μετά τον τραγικό θάνατο μιας 49χρονης εργαζόμενης σε τοπικό φούρνο. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την ατυχή γυναίκα, η οποία κηδεύεται από τον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα.

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν, κατά τον καθαρισμό του ζυμωτηρίου, το φουλάρι της πιάστηκε στο μηχάνημα. Το Star παρουσίασε φωτογραφία που δείχνει το φουλάρι μπλεγμένο στον εξοπλισμό.

«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», είπε συγγενής της 49χρονης.

Πάντα φορούσε τον σκούφο της μέσα στον φούρνο και το φουλάρι της. Από τις πολλές ώρες δουλειάς πονούσε ο αυχένας της και δεν το έβγαζε από τον λαιμό της, ανέφερε το MEGA.

«Όπως έσκυψε στον κύλινδρο που ζυμώνει το ψωμί, το κορίτσι είχε και φουλάρι, η Ζωή, η συχωρεμένη, γιατί είχε και το αυχενικό, δεν είχε μαλλιά μακριά και τέτοια και το σκουφάκι της», λέει η θεία της στο MEGA.

Η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας περιέγραψε συγκλονισμένη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τις στιγμές που αντίκρισε τη 49χρονη χωρίς τις αισθήσεις της: «Κάθε μέρα φεύγω στις 6:00, σήμερα έφυγα 6:15… Αν είχα φύγει νωρίτερα, ίσως προλάβαινα. Μόλις μπήκα μέσα, την βρήκα πιασμένη στο μηχάνημα, το φουλάρι της είχε μπλεχτεί στον πλάστη. Ήταν σκυμμένη, καθάριζε το μηχάνημα… φώναξα “Ζωή, Ζωή!”, αλλά τίποτα…». Η γυναίκα περιέγραψε επίσης, ότι προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία. Ωστόσο, για την 49χρονη ήταν ήδη αργά.