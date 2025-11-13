Σοκ προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου σε φούρνο στη Λάρισα, όπου μια 49χρονη μητέρα δύο παιδιών έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φουλάρι που φορούσε, πιάστηκε στο ζυμωτήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας περιέγραψε συγκλονισμένη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τις στιγμές που αντίκρισε τη 49χρονη χωρίς τις αισθήσεις της: «Κάθε μέρα φεύγω στις 6:00, σήμερα έφυγα 6:15… Αν είχα φύγει νωρίτερα, ίσως προλάβαινα. Μόλις μπήκα μέσα, την βρήκα πιασμένη στο μηχάνημα, το φουλάρι της είχε μπλεχτεί στον πλάστη. Ήταν σκυμμένη, καθάριζε το μηχάνημα… φώναξα “Ζωή, Ζωή!”, αλλά τίποτα…». Η γυναίκα περιέγραψε επίσης, ότι προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία. Ωστόσο, για την 49χρονη ήταν ήδη αργά.

Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στη Λάρισα. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η γυναίκα ήταν εργατική, αγαπητή σε όλους και ιδιαίτερα αφοσιωμένη στα παιδιά της. «Ήταν ανεκτίμητη, άξια γυναίκα… έφυγε άδικα», λέει συγκινημένη η μάρτυρας.

Η Αστυνομία και η Επιθεώρηση Εργασίας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η τραγωδία αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των πρωτοκόλλων.