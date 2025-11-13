Η Χαμάς παρέδωσε απόψε στον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα ενός από τους τέσσερις τελευταίους ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο στρατός παρέλαβε το φέρετρο με τη σορό, η οποία θα εξεταστεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς όφειλε να παραδώσει στο Ισραήλ όλα τα λείψανα των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μέχρι σήμερα δεν είχαν επιστραφεί οι σοροί τεσσάρων ανθρώπων, τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη πίεση στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.