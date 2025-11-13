Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε τα 1.000 παιχνίδια στην προπονητική του καριέρα με τον πιο ιδανικό τρόπο, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Λίβερπουλ με 3-0, για την 11η αγωνιστική της Premier League. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη των «πολιτών» σε όλες τις διοργανώσεις και ένα ακόμα δείγμα της κυριαρχίας τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times, το παιχνίδι αυτό μπορεί να ήταν ένα από τα τελευταία ντέρμπι του Καταλανού τεχνικού απέναντι στη Λίβερπουλ. Ο 54χρονος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι, παρότι το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2027.