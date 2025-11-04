Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν είναι απλώς ένας προπονητής που κατακτά τίτλους. Είναι ένας αρχιτέκτονας. Ένας άνθρωπος που μετατρέπει κάθε ομάδα του σε ποδοσφαιρικό «βασίλειο». Ο Ισπανός τεχνικός, έχει χτίσει καριέρα πάνω στην τελειομανία και τη δημιουργία, όμως το πραγματικό του έργο δεν βρίσκεται μόνο στα τρόπαια. Βρίσκεται στους ανθρώπους που αφήνει πίσω του. Στους προπονητές που εμπνέει, στις ιδέες που γεννά, στη σχολή που χτίστηκε από το δικό του μυαλό. Μια σχολή που πλέον παράγει… πρωταθλητές!

Οι μαθητές που τόλμησαν να «κοιτάξουν» τον δάσκαλο στα… μάτια

Από τον Ιούλιο του 2016, έως τον Δεκέμβριο του 2019, ο Πεπ είχε στο πλευρό του, στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, έναν άλλον γνωστό Ισπανό. Τον Μικέλ Αρτέτα. Ο προπονητής της Άρσεναλ βρισκόταν στο τεχνικό επιτελείο του Γκουαρντιόλα, απορρόφησε σαν «σφουγγάρι» τη φιλοσοφία του δασκάλου του και την έντυσε με τη δική του προσωπικότητα.

Οι δύο πρώτες χρονιές στο Λονδίνο ήταν δύσκολες, γεμάτες «σιωπηλές» ήττες και μαθήματα. Από το 2021 όμως, κάτι άρχισε να αλλάζει. Η Άρσεναλ έγινε ξανά «διεκδικήτρια του τίτλου». Μία πέμπτη θέση, τρεις δεύτερες και φέτος… κορυφή. Η παρέα των Σάκα, Ράις, Έσε και Γκιόκερες έχει βάλει πλώρη για το «μεγάλο όνειρο». Κι όλα δείχνουν πως ο Αρτέτα ετοιμάζεται να γίνει εκείνος που θα «ρίξει» τον Πεπ από τον… θρόνο του.

Ένας άλλος βοηθός του Γκουαρντιόλα στους «Πολίτες», έχει ήδη οδηγήσει την ομάδα του σε δύο τίτλους. Ο λόγος για τον γνωστό στα μέρη μας, όταν φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός τεχνικός ήταν βοηθός του Πεπ από τον Ιούλιο του 2022, έως τον Ιούνιο του 2023. Στο σύντομο αυτό διάστημα, πήρε την τεχνογνωσία και την έκανε πράξη, «οδηγώντας» την Τσέλσι στην κατάκτηση δύο τίτλων.

Πρώτα ήρθε το Conference League, με την επικράτηση στον τελικό της Πολωνίας, επί της Ρεάλ Μπέτις με σκορ 4-1. Με την κατάκτηση αυτή, η Τσέλσι έγινε ο πρώτος σύλλογος, που έχει κατακτήσει κάθε πιθανή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το καλοκαίρι του 2025, ήρθε και η δεύτερη διάκριση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Εκεί, οι «μπλε» του Μαρέσκα, επικράτησαν σε έξι από του επτά αγώνες που έδωσαν. Έφτασαν στον μεγάλο τελικό, εναντίον της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Ιταλού τεχνικού επικράτησε με σκορ 3-0 και τα «λιοντάρια» του Λονδίνου πανηγύρισαν τον τίτλο για δεύτερη φορά, μετά τη σεζόν 2021-22. Ο Μαρέσκα έχει πλέον τη δική του φωνή, αλλά στο βάθος της αν ακούσεις προσεκτικά, θα βρεις ακόμα τον… ήχο του Πεπ.

Οι παίκτες που επιρρεάστηκαν και πλέον βρίσκονται «απέναντι» από τον Πεπ

Ο Τσάμπι Αλόνσο συνεργάστηκε με τον Γκουαρντιόλα στην Μπάγερν Μονάχου. Ο Ισπανός μέσος, άφησε το 2014 τη Ρεάλ Μαδρίτης, για να γίνει κάτοικος Γερμανίας για τρία χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, συνυπήρξε με τον συμπατριώτη του από το 2014, έως το 2016. Δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και μια ποδοσφαιρική μαθητεία που του άλλαξε τη σκέψη. Ο Αλόνσο το 2017 «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και το 2022 επέστρεψε στην Bundesliga, ως προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Πανηγύρισε με τις «ασπιρίνες» το νταμπλ της σεζόν 2023-24, ενώ μάλιστα, το πρωτάθλημα το κατέκτησε αήττητος. Έφυγε από τον σύλλογο τον Μάιο του 2025 και φέτος βρίσκεται στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχοντας αγωνιστεί στη «Βασίλισσα», ξέρει καλύτερα από τον καθένα τις δυσκολίες και την πίεση για επιτυχίες, που υπάρχει στον σύλλογο. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να τα πηγαίνει αρκετά καλά, καθώς οι «μερένχες» βρίσκονται στην κορυφή της La Liga. Σε ένα πρωτάθλημα, που κάποτε ο δάσκαλός του, Γκουαρντιόλα, είχε ευημερεύσει με την Μπαρτσελόνα.

Από την άλλη, ο Βίνσεντ Κομπανί, επέλεξε να «βαδίσει» στα… χνάρια του Πεπ. Ο Βέλγος αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι, αγωνίστηκε 11 χρόνια στον σύλλογο, από το 2008 έως το 2019. Έζησε την αλλαγή εποχής δίπλα στον Πεπ, καθώς συνυπήρξαν για τρία χρόνια. Πανηγύρισαν μαζί δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ισάριθμα Carabao Cup, ένα FA Cup και ένα Community Shield.

Ο Κομπανί ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από το Βέλγιο και την Άντερλεχτ. Το 2022 μετακόμισε στο «Νησί», για λογαριασμό της Μπέρνλι, με την οποία κατέκτησε την Championship και την άνοδο στην Premier League. Η ζωή στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου όμως, ήταν δύσκολη, με την Μπέρνλι να υποβιβάζεται ξανά στη δεύτερη κατηγορία. Τον Ιούλιο του 2024, η Μπάγερν Μονάχου προσέγγισε τον Βέλγο, ο οποίος δίχως να το σκεφτεί έγινε κάτοικος Μονάχου. Στην πρώτη του σεζόν, κατέκτησε την Bundesliga, ενώ φέτος βρίσκεται ξανά στην κορυφή με τους «Βαυαρούς». Ο Βέλγος κόουτς, με πάθος και πειθαρχία, επαναφέρει τους «Βαυαρούς» στην κορυφή και δείχνει πως το DNA του δασκάλου… ζει μέσα του.

Αυτό είναι ίσως, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Δεν δημιούργησε απλώς ομάδες, αλλά εποχές. Κάθε του μαθητής είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο στο ίδιο βιβλίο.

Άλλος το διαβάζει με πάθος, άλλος με πειραματισμό, άλλος με πίστη στο δικό του στιλ. Όμως όλοι έχουν κάτι κοινό. Κουβαλούν μέσα τους τη «σπίθα» του Πεπ. Και όταν η ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου «γραφτεί» ξανά, ίσως δεν θα αναφέρει μόνο τους τίτλους που σήκωσε. Θα μιλήσει για τη δυναστεία που δημιούργησε. Για τον άνθρωπο που δεν έπαιξε απλώς ποδόσφαιρο αλλά… το άλλαξε!