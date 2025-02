Ο Πεπ Γκουαρντιόλα επιδόθηκε στα γνωστά του mind games μετά από την ήττα της Μάνστεστερ Σίτι με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Champions League, δηλώνοντας πως δεν είναι αρκετά καλός.

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στην 5η θέση της Premier League και το ερχόμενο Σάββατο (15/02), οι Πολίτες υποδέχονται τη Νιουκάστλ, ενώ την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου παίζουν τον επαναληπτικό αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία και ο Πεπ μίλησε για το δύσκολο πρόγραμμα της ομάδας του.

«Κάναμε πολλά πράγματα καλά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρόλο που το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Είναι δύσκολο, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Τώρα αντιμετωπίζουμε τη Νιούκαστλ και μετά πρέπει να πάμε στο Μπερναμπέου. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, να σκοράρουμε. Υπάρχει ένα αίσθημα θυμού και απογοήτευσης», είπε ο αμυντικός σε δηλώσεις του στο Amazon Prime. Και συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων στις δύσκολες στιγμές, όπως είπε ο προπονητής, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Το έχω πει ήδη αρκετούς μήνες πριν, δεν είμαι αρκετά καλός». Και, όσον αφορά την ομάδα, «αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σταθεροί και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ήδη συμβεί με Φέγενορντ, Σπόρτινγκ, Μπρέντφορντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε πολλά παιχνίδια χαλαρώσαμε», κατέληξε ο Γκουαρντιόλα.

Pep Guardiola: “In this moment, I am NOT able! I said months ago, I AM NOT GOOD ENOUGH to give something, composure to the team in how to manage these kinds of situations! It happened many times. THIS IS THE TRUTH!” pic.twitter.com/FazVAereRO

— City Report (@cityreport_) February 11, 2025