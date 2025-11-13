Μέσα στον Νοέμβριο, τα πρωταθλήματα της Ευρώπης βρίσκονται σε πλήρη δράση, όμως η Βέροια κατάφερε να ξεχωρίσει με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Η «Βασίλισσα του Βορρά» δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ στις πρώτες οχτώ αγωνιστικές του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, καταφέρνοντας να μπει στον χάρτη των ευρωπαϊκών επιτευγμάτων, ανάμεσα σε όλες τις ομάδες που αγωνίζονται σε εθνικές και επαγγελματικές κατηγορίες.

Με απολογισμό έξι νίκες και δύο ισοπαλίες, η ομάδα της Ημαθίας έχει σκοράρει 10 γκολ και κρατάει το μηδέν στην άμυνά της.

Σειρά νικών απέναντι σε Αστέρα Καρδίτσας (2-0), ΑΕ Ευόσμου (1-0), Ερμή Εξοχή (3-0), Εορδαϊκό (1-0), Εθνικό Νέου Κεραμιδίου (2-0) και Πιερικό (1-0), ενώ ισοπαλίες χωρίς τέρματα κατέγραψε με την ΑΕ Αλεξάνδρειας και τον Σαρακηνό Βόλου.

Μόνο μία ομάδα σε ολόκληρη την Ευρώπη μοιράζεται τη μοναδική αυτή επίδοση, με διαφορετικά όμως στατιστικά σε άλλες κατηγορίες, αναδεικνύοντας τη Βέροια ως ένα πραγματικό… φαινόμενο στην ελληνική και ευρωπαϊκή σκηνή.