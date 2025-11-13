Αίσθηση προκάλεσαν τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα για τις τηλεοπτικές άδειες και το σκάνδαλο Novartis στον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα η υπόθεση γύρω από τη διαρροή αποσπασμάτων του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση. Οι Εκδόσεις Gutenberg, επικαλούμενες παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, προχώρησαν σε νομικές ενέργειες, επισημαίνοντας ότι «οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές». Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Βαξεβάνης, εξερχόμενος από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, έκανε λόγο για προσπάθεια λογοκρισίας, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι τα πνευματικά δικαιώματα αλλά ο έλεγχος της δημόσιας συζήτησης γύρω από το περιεχόμενο του βιβλίου.

Αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ από την «Ιθάκη»

Στον ΣΥΡΙΖΑ αίσθηση προκάλεσαν τα αποσπάσματα του βιβλίου Τσίπρα για τις τηλεοπτικές άδειες και το σκάνδαλο Novartis.

Και αυτό γιατί η αναφορά στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες εκλαμβάνεται από ορισμένους βουλευτές ως μια έμμεση παραδοχή λάθους και ταυτόχρονα ως αιχμή προς τον τότε υπουργό Νίκο Παππά. Παράλληλα, η τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση Novartis ερμηνεύεται ως αποστασιοποίηση από υπουργούς που είχαν πρωτοστατήσει στη σύγκρουση με τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του αναφέρει «Αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβανης ,τότε….. ΟΥΑΙ….. Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα …. και βέβαια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μου και την ΑΛΗΘΕΙΑ θα την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!!!».

Σε τροχιά διάσπασης η Νέα Αριστερά

Με αναρτήσεις τους Αλέξης Χαρίτσης και Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέδειξαν δύο «τάσεις» στη Νέα Αριστερά ενώ αρκετοί θεωρούν ότι το κόμμα είναι και στα όρια διάσπασης, με το βλέμμα και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Η (Νέα) Αριστερά σε σταυροδρόμι. Στην Αριστερά, ιστορικά, υπάρχουν δύο αποκλίνουσες προσεγγίσεις, για το ποια πρέπει να είναι η στάση της σε στιγμές κρίσης. Η πρώτη, επιμένει στη λογική της αυτόνομης πορείας και σε έναν σκληρό πυρήνα ιδεολογικών και πολιτικών αναφορών. Κατά κανόνα, είναι μια στάση περιχαράκωσης και αναδίπλωσης, στο όνομα των αντίξοων συνθηκών. Η δεύτερη, αναζητεί τη διέξοδο σε μέτωπα με όμορες ιδεολογικά κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Κατά κανόνα, είναι μια στάση που προκύπτει από τη λογική του κατεπείγοντος. Αυτά που μας ενώνουν, είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν», έγραψε ο Αλέξης Χαρίτσης, που ζητάει να μιλήσει η βάση του κόμματος.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι «αν θέλουμε την ενότητα όλου του προοδευτικού χώρου απέναντι στον Μητσοτάκη». Αυτό είναι ένα εξωραϊσμένο σχήμα για να λειάνει την όψη του πραγματικού ερωτήματος, που είναι το εξής: Πιστεύουμε πραγματικά ότι μία συνεργασία της Νέας Αριστεράς με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και το- αν τελικά προκύψει-κόμμα του Α. Τσίπρα μπορεί να πετύχει να κινητοποιήσει τον κόσμο, απέναντι στην ηγεμονία της Δεξιάς; Γιατί αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. – Μπορεί ένα τέτοιο κοινό ψηφοδέλτιο να διαμορφώσει τους όρους για τη δημιουργία μίας νέας πλειοψηφίας; – Μπορεί να σημαίνει απάντηση στο καθεστώς του Κ. Μητσοτάκη με αριστερούς όρους; Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, ωραία θα ήταν» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Το πραγματικό διακύβευμα είναι η άσκηση λογοκρισίας»

«Το εμφανιζόμενο ως διακύβευμα, ότι δημοσιεύονται κάποια αποσπάσματα κι αυτό είναι “κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων” είναι εντελώς αναληθές. Το πραγματικό διακύβευμα είναι η άσκηση λογοκρισίας. Ο κ. Τσίπρας θέλει να μη δημοσιεύονται τα αποσπάσματα εκείνα τα οποία δεν θα ήθελε να δώσει ιδιαίτερη σημασία και γράφτηκαν για άλλο λόγο», δήλωσε ο Κώστας Βαξεβάνης εξερχόμενος από την Ευελπίδων όπου βρέθηκε για τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε κατά του Documento ο εκδοτικός οίκος Gutenberg για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

«Στο βιβλίο τι προκύπτει, ότι αυτό το ταξίδι για την Ιθάκη έχει δύο ρότες. Στη μία ρότα εμφανίζεται ως Οδυσσέας στο κατάρτι να περνά από Λαιστρυγόνες, Σκύλλες, Χάρυβδες, ένας σύγχρονος ήρωας που κατάφερε με την ιδεολογία του να επιβιώσει. Η άλλη ρότα προς την Ιθάκη είναι η ρότα των μηνυμάτων που στέλνει στην από ‘κει πλευρά που μέχρι τώρα ήταν αντίπαλοι, ότι τα πράγματα πλέον τα σκέφτεται διαφορετικά.

Γι’ αυτό τον πειράζει αυτό που γράψαμε για τη Novartis. Ο κ. Τσίπρας ομολογεί στο βιβλίο ότι παρεμπόδισε την προανακριτική της Βουλής να συσταθεί. Αυτό δεν ήθελε να βγει, ότι υπήρχαν στο πίσω μέρος του εγκεφάλου του άλλες αλήθειες, δηλαδή ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του πολιτικά. Είμαι σίγουρος ότι εάν έβγαζα ένα άλλο απόσπασμα στο οποίο έλεγα ό,τι λέει αυτός, θα μου έστελνε και λουλούδια», τόνισε στη συνέχεια.

Εκδόσεις Gutenberg: Προχωρήσαμε σε νομικές ενέργειες για παράνομη διαρροή αποσπασμάτων της «Ιθάκης»

«Αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων» αναφέρεται σε ανακοίνωση των εκδόσεων Gutenberg.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου»

Σε νέες αποκαλύψεις για το βιβλίο του, «Ιθάκη», προέβη ο Αλέξης Τσίπρας, συζητώντας στo “Bookvoice – The podcast” με τους Αιμίλιο Χειλάκη και Σπήλιο Λαμπρόπουλo.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί, είχε στο μυαλό του ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσει. «Έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτή τη δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί, ξένοι και Έλληνες», λέει χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός», προσθέτει ο κ. Τσίπρας, που παράλληλα αναφέρει ότι στο βιβλίο «Ιθάκη» αποτυπώνεται η δική του αλήθεια. Για τον ίδιο, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό το βιβλίο έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων.

«Δεν είναι rebranding, είναι reload»

Αναλυτικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν μια, πώς να το πω… Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από την συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας.

Δεν κρύβω ότι το βιβλίο μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική.

Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον – με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος.

Γιατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα.

Γι’ αυτόν τον λόγο το βιβλίο γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια.

«Χαρακτήρας λύτρωσης και κάθαρσης»

Για μένα όλη αυτή η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης – άρα ψυχοθεραπευτικό, θα έλεγε κανείς. Αυτογνωσίας. Και ναι, όντως, το κομμάτι της αφήγησης, όταν μπαίνει και σε διαλόγους και σε προσπάθεια μεταφοράς στο κείμενο -ας πούμε του βιώματος- έχει μια γοητεία.

Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω.

Διότι -προσέξτε τώρα- έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτήν τη δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί, ξένοι και Έλληνες.

Η «Ιθάκη» δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας “Οδύσσειες” και έχουμε τις δικές μας “Ιθάκες”.

Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει αυτό, δεν σταματάει ποτέ.

Υπό αυτήν την έννοια, έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα.

Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει, τελικά, πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια – που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».