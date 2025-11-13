Ηταν σαφώς εντυπωσιακό το ντεμπούτο του αμερικανού σέντερ Φαρίντ στον ΠΑΟ στο παιχνίδι των Πράσινων με την Παρί για την Ευρωλίγκα. Δεν ήταν μόνο η στατιστική (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ και 3 κοψίματα) αυτό που έκανε πολλούς να απορούν για το πώς ένας 36χρονος που ήρθε από το πρωτάθλημα της Ταϊβάν έκανε μια τέτοια εμφάνιση, ήταν και η ευκολία της προσαρμογής του και η όρεξή του για μπάσκετ. Ο Φαρίντ ήταν ο καλύτερος ψηλός του ΠΑΟ στο Παρίσι έχοντας κάνει μόνο μια προπόνηση με τους Πράσινους. Μοιάζει απίστευτο. Αλλά δεν είναι ανεξήγητο.

ΗΠΑ

Ο Φαρίντ δεν είναι τυχαία περίπτωση. Είναι μάλλον να απορείς πώς βρέθηκε για λίγο στην Ταϊβάν – έστω και στα 36 του. Το βιογραφικό του αναφέρει διάφορα εντυπωσιακά όπως ότι έχει παίξει οκτώ χρόνια στο ΝΒΑ και μάλιστα σε τρεις διαφορετικές ομάδες – τους Νάγκετς, τους Μπρούκλιν Νετς και στους Χιούστον Ρόκετς, αλλά και ότι η χάρη του έχει φτάσει στο να αγωνιστεί στην Dream Team των ΗΠΑ: ήταν μέλος της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και μάλιστα ήταν και από τους καλύτερους σέντερ σε εκείνη τη διοργάνωση.

Τρύπα

Εξηγούν αυτά το εντυπωσιακό του ξεκίνημα; Μόνο εν μέρει. Η εξήγηση είναι άλλη και έχει να κάνει με την «τρύπα» που είχε ο ΠΑΟ στις θέσεις των σέντερ. Μετά τη χρόνια απουσία του Λεσόρ κανείς δεν κατάφερε να αντικαταστήσει αξιόπιστα τον Γάλλο. Επειτα από τους τραυματισμούς του Γιούρτσεβεν και του Χολμς δεν υπήρχε κανείς με ικανότητες καθαρού «πενταριού»: όταν κάποιος τέτοιος εμφανίστηκε ήταν και λογικό να εντυπωσιάσει. Τηρουμένων των αναλογιών είναι σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα να παίζει χωρίς τερματοφύλακα: να βάζουν κάτω από τα γκολπόστ κάποιον που απλά να κάθεται εκεί για να υπάρχει κάποιος. Αν τερματοφύλακας εμφανιστεί είναι δεδομένο πως όλοι θα τρίβουν τα μάτια τους. Οπως με τον Φαρίντ…

Συζήτηση

Εγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση για τις κλήσεις στην Εθνική τριών ακόμα νέων παιδιών: αναφέρομαι στον Ανδρέα Τεττέη της Κηφισιάς, τον Τριάντη που μας ήρθε από τις ΗΠΑ και βέβαια τον Μπάμπη Κωστούλα, που είχε χάσει την ευκαιρία να βρεθεί και να κάνει ντεμπούτο στην Εθνική τον περασμένο Ιούνιο στα φιλικά της ομάδας με τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Για τον Τεττέη η κλήση είναι δικαίωση. Για τον Τριάντη η κλήση αποτελεί απόδειξη πως σε ό,τι έχει να κάνει με το σκάουτινγκ και την αναζήτηση παικτών ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό γίνεται καλή δουλειά. Για τον Κωστούλα ό,τι συνέβη αποτελεί μάλλον μια λογική εξέλιξη, μολονότι ο μικρός στη νέα του ομάδα δεν αγωνίζεται πολύ: η καθιέρωση στην Πρέμιερ Λιγκ θέλει υπομονή. Ωστόσο άλλο είναι οι κλήσεις κι άλλο να τους δούμε και να αγωνίζονται στην Εθνική ομάδα. Το λέω γιατί άκουσα τι είπε ο κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξή του πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής για τα δύο τελευταία ματς των προκριματικών του Μουντιάλ που η ομάδα θα δώσει με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία.

Είπε

Για τον Κωστούλα ο Γιοβάνοβιτς είπε ότι είναι ένα παιδί που στο ελληνικό πρωτάθλημα έδειξε πέρυσι καλά στοιχεία και ότι απλά στα ματς της ομάδας τον περασμένο Μάρτιο και τον περασμένο Ιούνιο δεν μπόρεσε να τον καλέσει στην Εθνική λόγω του τραυματισμού του. «Θα θέλαμε να τον δούμε τώρα πλέον κι ακόμα πιο καλά στη συνέχεια» είπε. Για τον Τεττέη τόνισε ότι φέτος ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα κυρίως για τον τρόπο παιχνιδιού του με την ομάδα του, έχοντας πολλές καλές εμφανίσεις. Για τον Τριάντη τόνισε ότι «και πέρσι και φέτος στο MLS κάνει καλά παιχνίδια και παίζει σε μια σημαντική θέση για την Εθνική ομάδα» (σ.σ. ο νεαρός είναι μέσος). «Είναι ευκαιρία ένα παιδί που γνωρίζει τώρα την Ελλάδα να το δούμε και με τα χρώματα της Εθνικής» είπε χαρακτηριστικά. Αλλά τόνισε πως «και οι τρεις είναι νέα παιδιά, επομένως μπορεί να στελεχώσουν την Εθνική στο μέλλον». Κι αυτή η επισήμανσή του σημαίνει πως δύσκολα θα τους δούμε.

Ευκαιρίες

Τα ματς με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία προσφέρονται βέβαια για να δοθούν ευκαιρίες σε νέους παίκτες. Αλλά υπάρχουν δυο προβληματάκια. Το πρώτο ότι αυτή η ομάδα είναι γεμάτη από νέους παίκτες: αν κάτι έχει ανάγκη ο Γιοβάνοβιτς θα ήταν να έβρισκε κάποιον πεπειραμένο. Το δεύτερο ότι ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς έχει ανάγκη αυτήν τη φορά να κάνει δύο νίκες για να διώξει τα σύννεφα που μαζεύτηκαν μετά τις ήττες από τη Σκωτία και τη Δανία. Δεν χρειάζεται να προκύψει καμία ήττα (ειδικά στο ματς με τη Σκωτία, γιατί να χάσει η Εθνική μας από τη Λευκορωσία είναι αδύνατον) και να αρχίσουμε να συζητάμε αν ο Ιβάν μπορεί να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση…

Καταγγελία

Χθες έγραφα για την περίφημη καταγγελία του αρχιδιαιτητή Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Ενημερώθηκα στο μεταξύ για τα περαιτέρω. Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία η ΑΕΚ θα ζητήσει να γίνει έρευνα από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την απόφαση του Λανουά να φύγει στο ματς με τον Παναιτωλικό από το γήπεδο της ΑΕΚ καταγγέλλοντας επίθεση. Η ΑΕΚ που για τη συγκεκριμένη καταγγελία αθωώθηκε, επικαλείται στην καταγγελία που έκανε η ίδια ότι ο αρχιδιαιτητής ενήργησε με δόλο ώστε να την εκθέσει. Την καταγγελία θα αναλάβει να διερευνήσει κάποιο μέλος της επιτροπής και αν υπάρξουν ενδείξεις ενοχής του γάλλου αρχιδιαιτητή θα τον καλέσει. Τι πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί αυτό; Ελάχιστες. Διότι η ΑΕΚ αθωώθηκε διότι τα βίντεο έδειξαν ότι δεν υπήρξε επίθεση, πλην όμως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μείνει σε ένα γήπεδο αν απλά νιώσει ότι απειλείται.

Ξέρουν

Στην πραγματικότητα το πρόβλημα της ΑΕΚ δεν είναι τόσο ο Λανουά όσο η ίδια η ΕΠΟ και οι επικεφαλής της. Ολο γίνεται χειρότερο και γιατί κυκλοφορούν φήμες πως ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης είναι έξω φρενών με την απόφαση του αρμόδιου αθλητικού δικαστή να μην τιμωρήσει με επίπληξη την ΑΕΚ μετά την καταγγελία του Λανουά για εξύβρισή του. Ισχύει αυτό; Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ανάμεσα στην ομοσπονδία και στις ομάδες υπάρχουν πάντα πολλοί έτοιμοι να διαδίδουν οτιδήποτε ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Και παράγοντες και στελέχη και δημοσιογράφοι φυσικά που την τέχνη της ανόδου της έντασης την ξέρουν…