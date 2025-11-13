Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Πακέτα στους έγκλειστους με drone
Ταχυμεταφορές ο «Κορυδαλλός»
- Τι προκύπτει από τις αποκαλυπτικές αναφορές μεταξύ των σοφρωνιστικών υπαλλήλων
- Τις τελευταίες ημέρες επτά φορές έριξαν δέματα με κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά, ακόμη και όπλα
========================================================================
17.484 σπίτια με το κλειδί στο χέρι
Για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
========================================================================
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Νέοι επενδυτές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης
- Μητσοτάκης, Χριστοφδουλίδης αποφάσισαν να προχωρήσουν στην οικονομοτεχνική επικαιροποίηση του project
=========================================================================
ΠΑΣΟΚ
Συνέδριο πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
=========================================================================
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΠΣΤΙΝ
Καυτά μέιλ εμπλέκουν τον Ντ. Τραμπ
==========================================================================
ΟΜΑΔΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 95-78
Έκανε περίπατο, σοκ και ρήξη αχίλλειου ο Έβανς
Ο Πιρόλα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του: