Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και σε κατάστημα κράτησης, για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ.