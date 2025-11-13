Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στον σύντομο διάλογο που είχαν έξω από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, η κα Γκίλφοϊλ είπε ότι «είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε την πρέσβη των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκάλυψε ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο ήταν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και το συζήτησε μαζί του. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της για να δεχθεί την πρόταση.

