Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Λαμίας επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών και 6 μηνών σε έναν 30χρονο, ο οποίος κατηγορούταν για πορνογραφία ανηλίκων κάτω των 13 ετών.

Ο ίδιος κρίθηκε επίσης ένοχος για παράνομη κατοχή όπλων, καθώς κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας τον Ιούλιο του 2024 σε σπίτι του στη Βοιωτία, κατασχέθηκαν φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων.

Πώς «ψάρευε» ανήλικα

Ο 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport, είχε προσεγγίσει ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου, προσποιούμενος ότι είναι κορίτσι με το όνομα «Κατερίνα». Από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τη σύλληψή του στις 13 Ιουλίου 2024, φέρεται να απέσπασε γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες και βίντεο τριών κοριτσιών, ηλικίας από 9 έως 13 ετών.

Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τι είχε κάνει και απέδωσε τις πράξεις του στην επήρεια ναρκωτικών.

Από το παρελθόν του προκύπτει εμπλοκή σε ανάλογες υποθέσεις, καθώς εκκρεμούσαν δύο δικογραφίες για πορνογραφία ανηλίκων από το 2014 έως το 2020. Ένα από τα θύματά του ήταν από τη Λαμία, και οι γονείς του προσέφυγαν στην αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2024.

Μετά την απολογία του σε Ανακριτή και Εισαγγελέα είχε κριθεί προφυλακιστέος και κρατούνταν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τριπόλεως, όπου θα επιστρέψει για να εκτίσει την ποινή του.