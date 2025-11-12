Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής υγείας της περιοχής, Βάλτερ Οπόρτο, «τριάντα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο νοσοκομείο». Την πληροφορία μετέφεραν πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Ο Οπόρτο εξήγησε ότι το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα βαν πριν εκτραπεί και καταλήξει στη χαράδρα, προκαλώντας την πολύνεκρη τραγωδία.

Η τοπική κυβέρνηση της Αρεκίπα ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 26 τραυματίες νοσηλεύονται, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, σημείωσε ότι μια ανεπίσημη αναφορά της τροχαίας εθνικών οδών έκανε λόγο για 16 επιβεβαιωμένους θανάτους, πριν ολοκληρωθεί η καταγραφή των θυμάτων.

