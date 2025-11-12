Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής υγείας της περιοχής, Βάλτερ Οπόρτο, «τριάντα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο νοσοκομείο». Την πληροφορία μετέφεραν πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

🇵🇪 PERÚ | 🚨 Tragedia en Arequipa: más de 30 muertos tras caída de bus a un abismo 👉 Un autobús de la empresa Llamosas cayó por un barranco de 200 metros en la carretera Panamericana Sur, tras chocar con una camioneta en el sector Ocoña, provincia de Camaná. 👉 El siniestro… pic.twitter.com/3y5MXbY3h1 — DNewsOK (@DNewsOK) November 12, 2025

Ο Οπόρτο εξήγησε ότι το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα βαν πριν εκτραπεί και καταλήξει στη χαράδρα, προκαλώντας την πολύνεκρη τραγωδία.

#HCHInternacionales | Un bus ha caído desde un abismo en la carretera panamericana sur en Arequipa, Perú, donde preliminarmente se maneja que 17 personas perdieron la vida. 📹 Video cortesía ɍɪ pic.twitter.com/weYH8euP7c — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 12, 2025

Η τοπική κυβέρνηση της Αρεκίπα ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι 26 τραυματίες νοσηλεύονται, εκ των οποίων τρεις σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, σημείωσε ότι μια ανεπίσημη αναφορά της τροχαίας εθνικών οδών έκανε λόγο για 16 επιβεβαιωμένους θανάτους, πριν ολοκληρωθεί η καταγραφή των θυμάτων.