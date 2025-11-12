Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε την παύση του υπουργού Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, όπως δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, εν μέσω ευρείας έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα.

Η Σβιριντένκο ανέφερε μέσω Telegram ότι η έρευνα αφορά την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, επισημαίνοντας πως οι αρχές έχουν ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε επτά πρόσωπα για δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Γκαλουστσένκο ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Ενέργειας τελεί υπό έρευνα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΓΚΔ), που διερευνά τις καταγγελίες για το σκάνδαλο.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι η φωνή του Γκαλουστσένκο ακούγεται σε ηχογραφημένη συνομιλία με μερικούς από τους υπόπτους, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ.

Ο πρώην υπουργός δήλωσε μέσω Facebook πως συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «η αναστολή των καθηκόντων μου για το διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα είναι ένα πολιτισμένο και αρμόζον σενάριο».

«Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου στη νομική αρένα και θα αποδείξω τη θέση μου», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια της έρευνας.