Για χρόνια, το spam –αυτά τα αμέτρητα ανεπιθύμητα emails και μηνύματα που κατακλύζουν τα εισερχόμενά μας– αποτελούσε ένα σχεδόν αναπόφευκτο κακό του ψηφιακού κόσμου. Οι νόμοι προσπαθούν να το περιορίσουν, οι πάροχοι ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επενδύουν σε εξελιγμένα φίλτρα, όμως οι χρήστες συνεχίζουν να βλέπουν καθημερινά τις προωθητικές επικοινωνίες να ξεγλιστρούν μέσα από τα «δίχτυα».

Η Google επιχειρεί τώρα να ανατρέψει αυτή τη συνήθεια, ενεργοποιώντας στο Gmail μια λειτουργία που υπόσχεται να κάνει την αντιμετώπιση του spam σχεδόν… αυτοματοποιημένη υπόθεση. Ο μηχανισμός «Διαγραφή από τη λίστα» εμφανίζεται πλέον δίπλα στο όνομα του αποστολέα, επιτρέποντας στον χρήστη να διαγραφεί από newsletters και προωθητικά emails με ένα μόνο άγγιγμα. Αν ο αποστολέας δεν επιτρέπει απευθείας διαγραφή, το Gmail οδηγεί τον χρήστη στην ιστοσελίδα όπου μπορεί να το κάνει χειροκίνητα.

Η απλότητα της νέας λειτουργίας δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με στοιχεία κυβερνοασφάλειας, μεγάλο ποσοστό των επιθέσεων phishing ξεκινούν από emails που μοιάζουν διαφημιστικά, αλλά στην πραγματικότητα καμουφλάρουν επικίνδυνους συνδέσμους. Επομένως, κάθε βήμα που μειώνει τον όγκο τέτοιων επικοινωνιών αυξάνει ταυτόχρονα την ψηφιακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η κίνηση της Google αναδεικνύει μια σύγχρονη παγίδα: το λεγόμενο «νόμιμο spam». Εταιρείες εκμεταλλεύονται τους όρους χρήσης για να στέλνουν συνεχώς ενημερώσεις, προσφορές ή διαφημίσεις σε όσους κάποτε απλώς δημιούργησαν λογαριασμό ή αγόρασαν ένα προϊόν. Αντί να θεωρηθούν ανεπιθύμητα, αυτά τα μηνύματα περνούν το φίλτρο του Gmail επειδή τεχνικά ο χρήστης έδωσε συγκατάθεση.

Η νέα δυνατότητα έρχεται, λοιπόν, να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στην εταιρική επικοινωνία και το δικαίωμα του χρήστη για «ήσυχο» inbox. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνική καινοτομία, αλλά και για μια μορφή ψηφιακής ελευθερίας που επιτρέπει στον καθένα να ελέγχει ποιος πραγματικά έχει πρόσβαση στο προσωπικό του χώρο επικοινωνίας.

Σε μια εποχή όπου κάθε κλικ μετράει, η Google φαίνεται να κάνει το πιο απλό, αλλά ουσιαστικό βήμα: να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να πουν το δικό τους «αρκετά» στο spam.