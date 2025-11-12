Με ομόφωνη απόφαση της UNESCO κατά την ολοκλήρωση της 43ης Γενικής Διάσκεψης στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, η 9η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Το Υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι «ολοκληρώθηκε έτσι και τυπικά η μακρά διαδικασία που είχε εκκινήσει, τον περασμένο Απρίλιο, με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, μετά από πρόταση που είχε τότε υποβάλει η Ελλάδα με την υποστήριξη 90 κρατών-μελών του Οργανισμού».
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας στην 3.000 ετών διαχρονία της γλώσσας μας».
- Περιστέρι – Κουτάισι 101-53: Άνετο πέρασμα από τη Γεωργία – «Κλείδωσε» τη 2η θέση το Περιστέρι
- Σοκάρει η κόρη θύματος του ψευτοϊερέα: «Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο τελευταίο στάδιο και εκείνος της ζητούσε χιλιάδες ευρώ»
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού κατά της παραπληροφόρησης