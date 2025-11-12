Με ομόφωνη απόφαση της UNESCO κατά την ολοκλήρωση της 43ης Γενικής Διάσκεψης στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, η 9η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι «ολοκληρώθηκε έτσι και τυπικά η μακρά διαδικασία που είχε εκκινήσει, τον περασμένο Απρίλιο, με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, μετά από πρόταση που είχε τότε υποβάλει η Ελλάδα με την υποστήριξη 90 κρατών-μελών του Οργανισμού».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας στην 3.000 ετών διαχρονία της γλώσσας μας».