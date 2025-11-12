Το σούπερ γιοτ Afra, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο τικ, αποτελεί ένα εντυπωσιακό δείγμα ναυπηγικής τέχνης. Η αξία του αγγίζει τα 9 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά ξύλινα σκάφη στον κόσμο.

Το Afra είναι το μεγαλύτερο ξύλινο σούπερ γιοτ που έχει κατασκευαστεί ποτέ κι έχει μήκος σχεδόν 50 μέτρα. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2020, με στόχο να αποτίσει φόρο τιμής στην παράδοση χωρίς να στερείται όπως τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Το σχέδιο του σκάφους υπογράφει η Henderson Marine International, η οποία άντλησε έμπνευση από τα ιστορικά dhow — τα παραδοσιακά ιστιοφόρα ενός ή δύο καταρτιών που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Το Afra περιλαμβάνει δύο master καμπίνες και τέσσερις καμπίνες επισκεπτών, κινηματογράφο, εξωτερικούς χώρους χαλάρωσης και διπλές σκάλες που οδηγούν σε πλατφόρμα κολύμβησης με πανοραμική θέα 360°.

Με πλάτος σχεδόν 10,6 μέτρων, το Afra είναι ασυνήθιστα φαρδύ για το μήκος του, προσφέροντας μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας που σπάνια συναντάται σε ξύλινα σκάφη.

Το Afra βρίσκεται αυτή τη στιγμή προς πώληση στο Ντουμπάι, με τιμή 8,99 εκατομμύρια δολάρια, μετά από μείωση ενός εκατομμυρίου.