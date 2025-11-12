Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου “Sounio Challenge”, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών-Σουνίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τις 06:45 έως τις 12:30 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από την οδό Δειλινών έως την ανώνυμη οδό απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (τρίγωνο Belvedere), στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών, ανακοινώθηκαν οι παρακάτω εναλλακτικές διαδρομές:

Προς Λαύριο και Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα): Εθνική Οδός Αθηνών-Σουνίου, ρεύμα προς Σούνιο – αριστερά στη Λεωφόρο Καραμανλή – δεξιά στη Λεωφόρο Λαυρίου – Λεωφόρος Καμαρίζης (συνέχεια προς Λαύριο) – δεξιά στη Λεωφόρο Σουνίου.

Από Λεγρενά: Λεωφόρος Θησέως – Προφήτη Ηλία έως τη διασταύρωση με τη Λ. Καμαρίζης και στη συνέχεια:

– Προς Λαύριο: δεξιά στη Λ. Καμαρίζης – δεξιά στη Λ. Σουνίου.

– Προς Ανάβυσσο: αριστερά στη Λ. Καμαρίζης έως τη διασταύρωση με τη Λ. Καραμανλή.

Η κυκλοφορία στον οικισμό των Λεγρενών, στο ύψος της οδού Αζιναίων, θα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με προσωρινή διακοπή του αγώνα και συνοδεία δικύκλων προς την οδό Αριάδνης.

Αντίστοιχα, στον οικισμό Χάρακα, η κυκλοφορία σε περιπτώσεις ανάγκης θα πραγματοποιείται μέσω ανώνυμης οδού εκτός της διαδρομής, έως το ύψος του οικισμού Καταφυγί, επίσης με συνοδεία δικύκλων και διακοπή τμήματος του αγώνα.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στα προαναφερθέντα σημεία και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.