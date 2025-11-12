Σε δωρεάν διανομή καυσόξυλων προχωρά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πεντέλης. Η κίνηση αφορά μόνιμους κατοίκους του Δήμου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε τους δημότες πως ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Δασαρχείο Πεντέλης, προχωρά στη δωρεάν διανομή καυσόξυλων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των μόνιμων κατοίκων του Δήμου.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου ανέλαβε τη μεταφορά και προετοιμασία των καυσόξυλων, τα οποία είναι ήδη κομμένα και έτοιμα προς χρήση.

Η διάθεση των καυσόξυλων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, από τις 08:00 έως τις 13:00, με σειρά προτεραιότητας, στο σημείο διανομής που θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας, στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (Σπάρτης 1).

Κάθε κάτοικος θα παραλάβει ίση ποσότητα καυσόξυλων, ενώ για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εναλλακτικά ενός πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία στην Αγία Παρασκευή.