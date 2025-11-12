Η κυκλοφοριακή πληγή του Κηφισού δεν θα κλείσει ποτέ και εκείνος μέλλεται να είναι για πάντα μποτιλιαρισμένος, υποστήριξε μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής. Προσέθεσε ότι τα όποια διαχειριστικά έργα αλλά και υποδομής θα δώσουν μόνο πρόσκαιρα μία ανάσα στο ζήτημα της συμφόρησης του Κηφισού και όχι μόνιμη λύση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννής, ανέφερε ότι «είμαστε πλέον πάρα πολλοί στην Αθήνα. Έχει αυξηθεί η ζήτηση μετακινήσεων. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Κάθε χρόνο μπαίνουν στην κυκλοφορία 70.000 οχήματα. Έχουμε αφήσει τα οχήματα ελεύθερα να παρκάρουν οπουδήποτε. Τα παλιά δεν φεύγουν, μπαίνουν και τα καινούργια, οπότε γεμίζουν οι δρόμοι».

Ως προς τα διαχειριστικά μέτρα ανακούφισης του Κηφισού, ο καθηγητής του ΕΜΠ παρέθεσε μια σειρά από λύσεις που πρέπει να γίνουν, ανάμεσά τους και η αύξηση της συχνότητας των περιπολιών της τροχαίας για τη διαχείριση συμβάντων. «Ο Κηφισός πρέπει να έχει περισσότερα περίπολα διαχείρισης των συμβάντων, όπως η Αττική Οδός, που έχει περίπου 25 περίπολα ενεργά κάθε ώρα, ενώ στον Κηφισό έχουμε 2-3 περίπολα με αποτέλεσμα όταν γίνει ένα συμβάν να μην κρατάει 10 και 20 λεπτά, αλλά 2-3 ώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αφετέρου, όπως συμπλήρωσε ο κ. Γιαννής, υπάρχουν μια σειρά από μέτρα στην υποδομή τα οποία «πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα», όπως:

Η ολοκλήρωση της Λεωφόρου Κυμής, η οποία έχει προβλεφθεί αλλά δεν έχει προχωρήσει

Η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με τον κόμβο Σκαραμαγκά, έτσι ώστε ένα μέρος της κυκλοφορίας να φεύγει από την Αττική Οδό και να πηγαίνει προς Ελευσίνα χωρίς να περνάει από τον Κηφισό

Η κατασκευή του τμήματος Οινόφυτα–Ελευσίνα, ώστε να παρακάμπτεται ο Κηφισός από την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων.

Ωστόσο, κλείνοντας ο ίδιος τόνισε ότι «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, όπως και σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, ότι οι άξονες σαν τον Κηφισό θα είναι μποτιλιαρισμένοι για πάντα. Αν τους κάνουμε κάποια ένεση ανακούφισης, θα είναι πρόσκαιρη, έξι μήνες, δώδεκα μήνες, δύο χρόνια το πολύ και μετά θα ξαναγεμίσει αυτοκίνητα».

Δύο ώρες την ημέρα πίσω από το τιμόνι οι Αθηναίοι πολίτες – Μείωση 50% της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας έως το 2030

«Από το 2022, μετά την πανδημία, μέχρι το 2025, έχουμε δει να υπάρχει μία μείωση της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας στο Λεκανοπέδιο της τάξης του 13%. Εάν συνεχίσουμε έτσι, αυτό θα φτάσει έως και 50% μέχρι το 2030. Και από ότι φαίνεται έτσι θα συνεχίσουμε, διότι δεν υπάρχει κάποια σοβαρή δράση αυτή τη στιγμή για να αναστραφεί η κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννής.

«Και είναι απορίας άξιο, ενώ οι συγκοινωνιολόγοι έχουμε πει τις λύσεις εδώ και δεκαετίες, ότι κανένας δεν τολμάει να τις εφαρμόσει. Κανένας πολιτικός δεν αντέχει την αντίδραση των οδηγών Ι. Χ.», προσέθεσε ο ίδιος.

«Σε καμία πόλη στην Ευρώπη οι πολίτες δεν πηγαίνουν γρήγορα στον προορισμό τους χρησιμοποιώντας Ι. Χ. Απλώς πηγαίνουν γρήγορα με άλλους τρόπους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια θεμελιώδη αλλαγή: θα πρέπει να μάθουν οι Αθηναίοι να περπατάνε, να παίρνουν τα μέσα, να ιδρώνουν, να βρέχονται, να βελτιώνουν την υγεία τους, όπως γίνεται σε κάθε πόλη. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό και λέμε τι ωραία που είναι τα ποδήλατα και τα πεζοδρόμια. Και εκεί όμως βρέχει, οι πολίτες κουράζονται, περπατάνε, βελτιώνουν την υγεία τους και αλλάζουν τη βολή τους από το να είναι συνέχεια στο τιμόνι. Άρα θέλει μια συνολική αλλαγή και της πολιτείας και των πολιτών, η οποία θα μειώσει τη χρήση των Ι. Χ. και θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο να είμαστε πιο κινητικοί με άλλους τρόπους π.χ χρησιμοποιώντας τα μέσα, τα ποδήλατα ή πηγαίνοντας κάπου περπατώντας», επεσήμανε εμφατικά ο συγκοινωνιολόγος του ΕΜΠ.

Το φαινόμενο της «σαρδέλας» στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ως βασική λύση για να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό σύστημα της Αθήνας ο κ. Γιαννής έθεσε την ορθή λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. «Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όταν λέμε προτεραιότητα, εννοούμε ότι οι λεωφορειολωρίδες θα πρέπει να έχουν συνέχεια κάμερες και να είναι πεντακάθαρες από παρκαρισμένα και από κυκλοφορούντα Ι. Χ. και μοτοσικλέτες. Σε αυτό το επίπεδο έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, διότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει και από το 2026 μπαίνουν κάμερες στα λεωφορεία και στις λεωφορειολωρίδες, οι οποίες θα συνδεθούν με την ψηφιακή κλήση. Ελπίζουμε να αναστραφεί η κατάσταση. Τα λεωφορεία να πηγαίνουν γρήγορα και να είναι προτιμότερα, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εναλλακτική για τους μετακινούμενους».

Ωστόσο, εικόνες με ανθρώπους να είναι στριμωγμένοι σαν σαρδέλες στα ΜΜΜ αναδεικνύουν ένα βαθύτερο πρόβλημα ως προς τη λειτουργία τους στην Αθήνα. Σοβαρά προβλήματα συνωστισμού παρατηρούνται καθημερινά στις γραμμές του Μετρό, ειδικά τις ώρες αιχμής. Οι επιβάτες καταγγέλλουν ότι τα βαγόνια είναι ασφυκτικά γεμάτα λόγω έλλειψης συχνών δρομολογίων με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και εντάσεις στους σταθμούς.

Ως βασική αιτία του φαινομένου, ο κ. Γιαννής έθεσε την έλλειψη συρμών ενώ μεγάλωσε το δίκτυο του μετρό, γεγονός που εμποδίζει το πιο συχνά δρομολόγια. Τόνισε, παράλληλα ότι για τις εικόνες των στριμωγμένων επιβατών στα λεωφορεία ευθύνονται και τα Ι.Χ. που κλείνουν τις λεωφορειολωρίδες.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Οι επιβάτες δεν είναι στοιβαγμένοι όλες τις ώρες. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που είναι στοιβαγμένοι πράγματι, αλλά τα νούμερα δείχνουν ότι υπάρχουν σχεδόν δύο εκατομμύρια μετακινήσεις τη μέρα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σε όλα τα μέρη του κόσμου τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κάποια στιγμή θα είναι γεμάτα. Όμως, ένας λόγος που είναι στοιβαγμένοι μπορεί να είναι το γεγονός ότι το μετρό δεν έχει τρένα και πρέπει γρήγορα να φροντίσει να έχει πιο πολλά τρένα για να αυξηθεί η συχνότητα και να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα και με τα συστήματα για να αυξηθεί η συχνότητα των συρμών, αλλά και με τη διαθεσιμότητα των συρμών, διότι μεγάλωσε το δίκτυο χωρίς να υπάρχει επάρκεια στους συρμούς. Προχωράει η προμήθεια νέων συρμών, αλλά θέλει λίγο χρόνο, οπότε αναγκαστικά για ένα διάστημα την ώρα αιχμής θα υπάρχει μεγαλύτερη συμφόρηση. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ποια είναι η ώρα αιχμής και αν μπορεί να είναι λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, έτσι ώστε να μην μπαίνει στη μεγάλη συμφόρηση. Πάντως να ξέρετε, συμφόρηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ειδικά στο μετρό υπάρχει και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και σε κάθε πόλη το πρωί.

Θα πρέπει στην Αθήνα αντί να έχουμε 76 σταθμούς μετρό να έχουμε 200. Θα πρέπει να κατασκευάσουμε τις επόμενες τέσσερις γραμμές. Κατασκευάζεται ήδη τέταρτη. Πρέπει να κάνουμε την 5η, την 6η, την 7η και την 8η όπως προβλέπεται, για να υπάρχει ένα δίκτυο αξιοπρεπές που να συνδέει όλες τις περιοχές της Αθήνας και να έχει καλύτερη εναλλακτική ο μετακινούμενος πολίτης. Από την άλλη, στα λεωφορεία, που αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά καινούργια λεωφορεία, η καθυστέρηση και το αδιαχώρητο καμιά φορά που δημιουργείται στις ώρες αιχμής οφείλεται κυρίως στα Ι. Χ. Διότι είδαμε ότι όταν για ένα μήνα η τροχαία αστυνόμευσε τις λεωφορειολωρίδες, τα λεωφορεία κάνανε μιάμιση φορά παραπάνω διαδρομές».

Η «επίμαχη» Βασιλίσσης Όλγας – Οι συγκοινωνιολόγοι περιμένουμε να δούμε τους πολιτικούς που θα μπορούν να αντέξουν την γκρίνια των «Γιωταχήδων»

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το τελευταίο διάστημα η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, καθώς η απόφαση για την επανέναρξη της κυκλοφορίας των Ι.Χ. προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το έργο βρίσκεται στο 95% της ολοκλήρωσής του, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να δηλώνει ότι ο δρόμος θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, συγκοινωνιολόγοι και περιβαλλοντικοί φορείς επισημαίνουν ότι η αλλαγή αυτή αναιρεί τον αρχικό σχεδιασμό για έναν πράσινο άξονα πεζών, ποδηλάτων και τραμ, εκφράζοντας φόβους για αύξηση της κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννή τα «500 μέτρα δρόμος που είναι η Βασιλίσσης Όλγας δεν είναι δυνατόν να έχουν κάποια σοβαρή επιρροή στην κυκλοφορία στην Αθήνα». Ο ίδιος σημείωσε ότι: «Το θέμα της Όλγας είναι πιο πολύ συμβολικό παρά ουσιαστικό, δηλαδή αν θα εξυπηρετήσει κάποια κίνηση που σήμερα δεν εξυπηρετείται. Όμως έχει κάτι θεμελιωδώς συμβολικό. Όλες οι πόλεις στην Ευρώπη αυτούς τους δρόμους, τους κεντρικούς, τους ανοίγουν στους πεζούς. Εμείς τώρα πήγαμε να ανοίξουμε τη Βασιλίσσης Όλγας στους πεζούς και κάνουμε πισωγύρισμα. Την κλείνουμε στους πεζούς για να την ξαναδώσουμε στα Ι. Χ. Είναι ένα θεμελιώδες συμβολικό πισωγύρισμα».

Και συνεχίζει: «Ένας δρόμος ο οποίος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τις στήλες του Ολυμπίου Διός και το Παναθηναϊκό Στάδιο θα τον δώσουμε πάλι στα Ι. Χ τα οποία μάλιστα θα είναι σταματημένα σε αυτά τα 500 μέτρα. Θα δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά και στις δύο πλευρές όπως ήταν και πριν και δεν θα εξυπηρετούνται. Δηλαδή θα χάσει την αξία της η βόλτα των πεζών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας για να εξυπηρετηθούν ελάχιστα οχήματα που τελικώς θα είναι σταθμευμένα.

Τόσες λωρίδες, ούτε η Βασιλίσσης Σοφίας, ούτε η Πανεπιστημίου. Πρέπει να δώσουμε την πόλη στους πεζούς. Όσο δίνουμε χώρο στα Ι. Χ θα γεμίζει ο τόπος και θα χουμε συνέχεια συμφόρηση.

Αν δώσουμε λίγες θέσεις στάθμευσης και λίγο χώρο για τα Ι. Χ στο κέντρο, θα παίρνουν όλοι πολύ γρήγορα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ειδικά για το κέντρο δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Στην κεντρική περιοχή έχει 7 σταθμούς μετρό, έχει 28 γραμμές λεωφορείων, έχει πλήρη εξυπηρέτηση από τα μέσα, το κέντρο.

Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε τόσα πολλά οχήματα, αλλά δεν υπάρχει κανένας που να τολμήσει αυτό και κάνουν μπαλάκι τις αρμοδιότητες ανάμεσα στην περιφέρεια, στο δήμο, στους δήμους, στα υπουργεία. Κανένας δεν θέλει να πει την αλήθεια ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο μετακίνησης μας και να χρησιμοποιούμε λιγότερο το Ι. Χ μας και να βγούμε έξω λίγο στον αέρα, στο κρύο, στη ζέστη, στη δροσιά και να αλλάξουμε τον τρόπο μετακίνησης.

Κλείνοντας ο κ. Γιαννής επεσήμανε ότι τέτοιου είδους αλλαγές γίνονται μόνο απότομα: «Μια μέρα πάμε και κλείνουμε τον δρόμο και αλλάζει η κυκλοφορία και οι μετακινούμενοι βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Έτσι γίνεται παντού. Θα έχει γκρίνια, αλλά μετά από λίγο καιρό καταλαβαίνουν ότι ο εναλλακτικός τρόπος είναι ωφελιμότερος από όλες τις απόψεις. Πάνε πιο γρήγορα, πάνε πιο άνετα και βελτιώνουν και την υγεία τους. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αλλά πρέπει να αντέξουμε την πρώτη γκρίνια. Οι συγκοινωνιολόγοι περιμένουμε να δούμε τους πολιτικούς που θα μπορούν να αντέξουν την γκρίνια των «Γιωταχήδων». Οι συγκοινωνιολόγοι περιμένουμε πολλά χρόνια, αλλά επιμένουμε».