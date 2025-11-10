Όσο περνάει ο καιρός, η κυκλοφοριακή συμφόρηση της Αθήνας γίνεται κάθε χρόνο χειρότερη.

Κατά καιρούς έχουν δοκιμασθεί διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία η κατάσταση χειροτερεύει.

Η αποκαλυπτική έρευνα του MEGA για το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα, φέρνει στην επιφάνεια παθογένειες ετών, αλλά δείχνει μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και αποτελεί αναγκαιότητα το να παρθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σύμφωνα το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του MEGA και του δημοσιογράφου της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», Κώστα Ντελέζου, «οι ώρες αιχμής ξεκινούν από τις 7:00 μέχρι τις 9:00. Στη Γραμμή 1 ο πρώην ΗΣΑΠ έχει διέλευση ανά 6 λεπτά, στη Γραμμή 3 ανά 4 λεπτά, και στη Γραμμή 2 ανά 4,5 λεπτά. Θα έπρεπε να είναι ανά 3 λεπτά για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν συρμοί. Οι 14 συρμοί του ΗΣΑΠ θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί και καθυστερούν. Θα ξεκινήσουμε από το 2026 να παίρνουμε ένα συρμό ανά μήνα».

Κυκλοφοριακό «τέρας»

3,5 εκατομμύρια οχήματα στο λεκανοπέδιο

720.000 μοτοσικλέτες και

14.000 ταξί κυκλοφορούν κάθε μέρα στην Αττική

120.000 νέα οχήματα προστίθενται κάθε χρόνο στην Αττική

180-200 εκατομμύρια η ζημιά από τις χαμένες ώρες στον Κηφισό

15%-20% θα αυξηθούν έως το 2030 οι μετακινήσεις στην Αττική

50%-55% θα αυξηθεί μέχρι το 2050 ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Αττική οδό

«Μπούκωσε» και το μετρό

13% κατά μ.ο. αυξάνεται κάθε χρόνο το επιβατικό κοινό

64.000 κατά μ.ο. οι ημερήσιες διελεύσεις από κεντρικούς σταθμούς

3,5 λεπτά η χρονική απόσταση μεταξύ των συρμών

«Έχουμε πρόβλημα στις συχνότητες. Έχουμε χάσει το στοίχημα των δημοσίων συγκοινωνιών και χάνουμε το στοίχημα του κυκλοφοριακού προβλήματος», επεσήμανε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Βλέπουμε ότι τα αυτοκίνητα είναι πλέον πάρα πολλά και οι υποδομές πλέον δεν επαρκούν. Πρέπει να προχωρήσουμε στην ενίσχυση των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών. Πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό και να γίνουν οι οργανισμοί συγκοινωνιών πιο ελκυστικοί για τους εργαζόμενους», υπογράμμισε ο Στέλιος Ινεπέκογλου, πρόεδρος εργαζομένων στα τρόλεϊ, με αφορμή την αποκαλυπτική έρευνα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Οι μόνες σου επιλογές πλέον είναι ή να είσαι μποτιλιαρισμένος μόνος σου σε ένα αυτοκίνητο, ή να είσαι σαν σαρδέλα σε ένα ΜΜΜ στις ώρες αιχμής. Δυστυχώς αυτές είναι οι επιλογές σήμερα», επεσήμανε ο δημοσιογράφος Κώστας Ντελέζος.