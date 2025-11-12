Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 85χρονου Βέλγου κυβερνήτη ιστιοφόρου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της Τρίτης. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο σκάφος, που είχε αποπλεύσει από τη Μύκονο με προορισμό την Αίγινα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι οικείοι του ειδοποίησαν τις αρχές όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, με περιπολικά σκάφη και ιδιωτικά μέσα να συμμετέχουν στις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύθνου.

Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο και χωρίς επιβαίνοντες. Στο εσωτερικό του σκάφους βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του 85χρονου, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο.

Με τη συνδρομή άλλου σκάφους, το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια, συνοδεία περιπολικού του Λιμενικού, στο λιμάνι του Μέριχα στην Κύθνο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.