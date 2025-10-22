Ενημέρωση έλαβε χθες το μεσημέρι η Λιμενική Αρχή της Καλαμάτας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για προσάραξη ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους με σημαία Γερμανίας, με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπηκόους Γερμανίας) σε αβαθή, στη θαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου.

Αμέσως, μετέβησαν στο σημείο ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και το επαγγελματικό καταδυτικό σκάφος ¨ΑΦΡΟΔΙΤΗ¨ Τ.Κ575 με επιβαίνοντα ιδιώτη δύτη. Με τη συνδρομή του ¨ΑΦΡΟΔΙΤΗ¨, το Ι/Φ αποκολλήθηκε και κατέπλευσε με ασφάλεια στη Μαρίνα Καλαμάτας, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση του σχετικού βεβαιωτικού.