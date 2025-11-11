Ένα τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, που πραγματοποιούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, συνετρίβη σήμερα κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν–Γεωργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», προκειμένου να εντοπιστεί το πλήρωμα του μεταγωγικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα, ενώ παραμένουν άγνωστα και τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Κυκλοφόρησε βίντεο στα γεωργιανά και στα τουρκικά social media που φέρεται να καταγράφει την πτώση του αεροσκάφους:

⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border. Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d — No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025