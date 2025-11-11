Δύσκολη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες εξαιτίας θλάσης α’ προς β’ βαθμού. Αν και η ΠΑΕ δεν έχει ανακοινώσει επίσημο χρονοδιάγραμμα, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα — χρονικό διάστημα που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο, δεδομένου του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να χάσει τα δύο ντέρμπι με τον Άρη για Κύπελλο Ελλάδας και εγχώριο πρωτάθλημα, το παιχνίδι με την Κηφισιά, τη «μάχη» με την Μπραν στο Europa League, καθώς και τις αναμετρήσεις με Λεβαδειακό και πιθανώς με Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία στις αρχές του Δεκεμβρίου. Αγώνες που μπορούν να καθορίσουν τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι επιδόσεις που «μαγεύουν» σε όλες τις διοργανώσεις

Η απουσία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη φετινή του παρουσία. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 7 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, όντας ο παίκτης που εμπνέει, δημιουργεί και αλλάζει τη ροή των αγώνων. Από τη μαγική του ενέργεια στη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι την εμφάνιση καριέρας απέναντι στη Λιλ και το γκολ στη Λεωφόρο, ο Κωνσταντέλιας δείχνει πως ωρίμασε ποδοσφαιρικά και εξελίχθηκε σε παίκτη κορυφαίου επιπέδου.

Την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε με 14 γκολ και 9 ασίστ, επιδόσεις που τον κατέστησαν τον πιο δημιουργικό και επιδραστικό παίκτη του ΠΑΟΚ.