Όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν πτοείται· αντίθετα, δείχνει ξανά γιατί θεωρείται ο άνθρωπος που κρατά την ομάδα σε τροχιά ισορροπίας, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Μετά το εντυπωσιακό διάστημα των επτά συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις, ήρθε η στιγμή της πρώτης απώλειας και της πρώτης ήττας στο πρωτάθλημα για φέτος. Ο ΠΑΟΚ λύγισε με 2-1 από τον Παναθηναϊκό, πληρώνοντας τις λεπτομέρειες, αλλά όχι την προσπάθεια. Και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει, δεν ψάχνει άλλοθι. Επιλέγει να κρατήσει την ψυχραιμία του και να διαχειριστεί την ήττα όπως διαχειρίζεται και τις νίκες: με ρεαλισμό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει καλά ότι σε μια μακρά σεζόν, τέτοια βράδια είναι αναπόφευκτα. Το σημαντικό, όπως επαναλαμβάνει συχνά, είναι να μη χαθεί η ισορροπία. «Οι νίκες δεν μας κάνουν υπερόμαδες, όπως και οι ήττες δεν μας καταστρέφουν», λέει συχνά στα αποδυτήρια – και αυτή η φράση αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του.

Ο ΠΑΟΚ παραμένει μέσα σε όλους τους στόχους του, με σαφή πρόοδο σε επίπεδο συνοχής, έντασης και ποδοσφαιρικής ταυτότητας. Η ήττα στη Λεωφόρο δεν αλλάζει το μονοπάτι που έχει χαράξει ο Λουτσέσκου: σταθερότητα, αυτογνωσία, και πίστη στη δουλειά.

Και κυρίως, δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του προπονητή που επιμένει να «χτίζει» – όχι να υπόσχεται.

Ακόμη και τώρα, που η ομάδα γεύτηκε για πρώτη φορά την πίκρα της ήττας στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει μάθει να στέκεται όρθιος. Ο Λουτσέσκου δεν θα αφήσει την απογοήτευση να γίνει άλλοθι, αλλά καύσιμο για να επιστρέψει η ομάδα ακόμα πιο δυνατή.

Γιατί αυτός ο ΠΑΟΚ δεν χτίστηκε για να ενθουσιάζει στιγμιαία· χτίστηκε για να αντέχει.

Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν ότι η ήττα στη Λεωφόρο δεν ακυρώνει τη συνολική πρόοδο των τελευταίων εβδομάδων, όμως ο Λουτσέσκου επιμένει πως τέτοιες στιγμές αποτελούν το απόλυτο τεστ χαρακτήρα. Το επόμενο διάστημα, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα δείξει αν η ομάδα έχει ωριμάσει πραγματικά, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ήδη δώσει το στίγμα του μέσα στα αποδυτήρια: ζήτησε άμεση επαναφορά, συγκέντρωση και αυτοκριτική, χωρίς γκρίνια ή υπερβολές. «Οι μεγάλες ομάδες δεν φαίνονται στις νίκες, αλλά στο πώς αντιδρούν μετά τις ήττες», είπε στους ποδοσφαιριστές του, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μείνει κολλημένος στο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως αφορμή για να γίνει ακόμη πιο σκληροτράχηλος.

Ο Λουτσέσκου θέλει να δει ξανά την ίδια ενέργεια, το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση που έφερε τις μεγάλες νίκες των προηγούμενων 33 ημερών με το εντυπωσιακό 7/7. Γιατί, όπως επαναλαμβάνει ο ίδιος, «μόνο μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνεις πόσο πραγματικά δυνατός είσαι».