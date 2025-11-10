Από το πρώτο του άγγιγμα στη μπάλα μέχρι τον τρόπο που διαβάζει τις φάσεις, ο 22χρονος δημιουργός του ΠΑΟΚ κουβαλά τη σπάνια αύρα του ποδοσφαιριστή που «γεννήθηκε» για να ηγείται.

Η φετινή σεζόν δεν είναι απλώς συνέχεια αυτής της πρωταθληματικής το 2023-24 αλλά και της περσινής του εκτόξευσης — είναι η χρονιά της καθιέρωσης, η περίοδος που ο Κωνσταντέλιας μεταμορφώνεται από υποσχόμενο ταλέντο σε πρωταγωνιστή με σφραγίδα ευρωπαϊκής κλάσης.

Με ωριμότητα που ξεπερνά την ηλικία του, με αριθμούς που θυμίζουν παίκτη κορυφαίων πρωταθλημάτων και με αυτοπεποίθηση που δεν θολώνει από τη λάμψη, ο «Ντέλιας» αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς το μέλλον — είναι το παρόν του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ακόμα και στην ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου έγινε το πρόσωπο του αγώνα. Και για την γκολάρα που έβαλε για το 2-1 αλλά και για το ότι μόλις αποχώρησε από το γήπεδο λόγω τραυματισμού η στάθμη της ποιόητας του αγώνα έπεσε κατακόρυφα. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο σίγουρα και το γεγονός ότι και στο γκολ του αλλά και σε άλλες στιγμές στο ντέρμπι ο «Ντέλιας» χειροκροτήθηκε από το κοινό της Λεωφόρου.

Δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού δεν υπάρχει γήπεδο στην Ελλάδα που δεν έχει παρει χειροκρότημα ο Κωνσταντέλιας, ωστόσο πήρε και το… ISO μιας ακόμα καυτής έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πάει να ξεπεράσει τον… εαυτό του από την σεζόν του πρωταθλήματος!

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διανύει τη σεζόν που μοιάζει να επιβεβαιώνει όσα υποσχόταν από τα πρώτα του βήματα: πως πρόκειται για το μεγαλύτερο ταλέντο που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ δεν εντυπωσιάζει απλώς – καθορίζει αποτελέσματα, επηρεάζει ρυθμούς και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αντιστοιχούν σε παίκτη πολύ πιο ώριμο από την ηλικία του.

Με επτά γκολ και πέντε ασίστ ήδη σε όλες τις διοργανώσεις, ο «Ντέλιας» αποτελεί το σημείο αναφοράς της επιθετικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ. Κάθε του άγγιγμα στη μπάλα δημιουργεί προσδοκία, κάθε του ενέργεια μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ενός αγώνα.

Ο τρόπος που κινείται ανάμεσα στις γραμμές, η εκρηκτικότητα στις πρώτες του επαφές, αλλά και η ψυχραιμία στην τελική πάσα, συνθέτουν το προφίλ ενός ποδοσφαιριστή που ωριμάζει με ρυθμούς πρωταθλητή. Φάνηκε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πόσο επιδραστικός είναι για την ομάδα του Λουτσέσκου, αφού μόλις βγήκε από τον αγώνα ο ΠΑΟΚ σταμάτησε να έχει αυτό το κάτι… παραπάνω επιθετικά.

Η χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος, το 2023-24 τον βρήκε να καταγράφει 14 γκολ και εννέα ασίστ, νούμερα που τότε έμοιαζαν δύσκολο να ξεπεραστούν. Και όμως, ο Κωνσταντέλιας βάζει ψηλά τον πήχη και δείχνει ότι πάει να ξεπεράσει τον εαυτό του!

Η φετινή του εκκίνηση δείχνει πως όχι μόνο μπορεί να το κάνει, αλλά και να το κάνει εντυπωσιακά. Ο Κωνσταντέλιας έχει μετατραπεί από υποσχόμενο ταλέντο σε ακρογωνιαίο λίθο του παιχνιδιού του Ραζβάν Λουτσέσκου — σε έναν ποδοσφαιριστή που αναλαμβάνει ευθύνη, οδηγεί, εμπνέει και μεταφέρει την ενέργεια του γηπέδου στην εξέδρα.

Η επιρροή του, άλλωστε, ξεπερνά τα στενά όρια του ΠΑΟΚ. Ο τρόπος που εξελίσσεται αγωνιστικά, η διαρκής του πρόοδος και η ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το αν μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη της επόμενης ημέρας και στην Εθνική ομάδα.

Ο Κωνσταντέλιας δείχνει ότι η «σεζόν καριέρας» δεν είναι κάτι που περιμένει στο μέλλον. Συμβαίνει τώρα — μέσα στο γήπεδο, εβδομάδα με την εβδομάδα, αγώνα με τον αγώνα.

Είναι πλέον πολλά περισσότερα από ένα wonder kid

Πέρα από τα νούμερα, αυτό που ξεχωρίζει φέτος στον Κωνσταντέλια είναι η πνευματική του ωρίμανση. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει μετατρέψει την εμπιστοσύνη του Ραζβάν Λουτσέσκου σε καύσιμο για εξέλιξη, όχι σε άνεση.

Οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονται από πειθαρχία, συγκέντρωση και συναίσθηση του ρόλου του μέσα στο πλάνο της ομάδας. Δεν είναι πια απλώς το wonder kid του ΠΑΟΚ, αλλά ο παίκτης που σηκώνει την ευθύνη σε κρίσιμες στιγμές και δείχνει τον δρόμο στους υπόλοιπους.

Στα αποδυτήρια, η παρουσία του έχει αλλάξει επίπεδο. Οι συμπαίκτες του αναγνωρίζουν σε εκείνον τον παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά με μια στιγμή έμπνευσης, αλλά και αυτόν που δεν φοβάται να μαρκάρει, να επιστρέψει, να καλύψει χώρους. Αυτός ο συνδυασμός ταλέντου και εργατικότητας είναι που έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Ο Λουτσέσκου, άλλωστε, τον θεωρεί καθοριστικό κομμάτι του μέλλοντος του ΠΑΟΚ και «πυρήνα» της ομάδας που θέλει να χτίσει. Γι’ αυτό και τον προστατεύει, αλλά ταυτόχρονα τον προκαλεί να πηγαίνει κάθε εβδομάδα ένα βήμα παραπέρα. Και ο Κωνσταντέλιας, δείχνει έτοιμος να το κάνει — με το ίδιο πάθος και την ίδια φλόγα που τον έφεραν ως εδώ.