Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη παρουσίασε τη νέα έκθεση με τίτλο «Ψυχική υγεία παιδιών και νέων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ: Τρέχουσα κατάσταση και δράσεις για την ενίσχυση της ποιότητας της φροντίδας». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέσω του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και της Ομάδας Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας (MHW).

Η έκθεση συγκεντρώνει για πρώτη φορά αναλυτικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας παιδιών και νέων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανάγκες, αλλά και τα σημαντικά κενά στην ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ανησυχητικά στοιχεία για την ψυχική υγεία των νέων

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Τα κορίτσια επηρεάζονται δυσανάλογα, καθώς μία στις τέσσερις έφηβες ηλικίας 15-19 ετών αντιμετωπίζει ψυχική δυσκολία. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 15-29 ετών.

Η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί κατά ένα τρίτο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, την ώρα που οι διαθέσιμες υπηρεσίες δεν συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες ανάγκες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ:

• Μία στις τέσσερις χώρες δεν διαθέτει κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

• Μία στις πέντε χώρες δεν έχει ειδική πολιτική για την ψυχική υγεία των νέων.

• Η ποιότητα της φροντίδας παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις.

• Αντιστοιχεί ένας παιδοψυχίατρος ανά 76.000 παιδιά και εφήβους.

Έκκληση για δράση και βελτίωση της φροντίδας

Η έκθεση καλεί τις χώρες να προχωρήσουν σε άμεση και συντονισμένη δράση, ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των παιδιών και νέων σε ποιοτική, εξατομικευμένη φροντίδα ψυχικής υγείας.

Προτείνονται εννέα βασικές δράσεις για την επίτευξη προόδου:

1. Ανάπτυξη και συντονισμός εθνικών σχεδίων και νομοθετικών ρυθμίσεων.

2. Ενσωμάτωση κινήτρων και χρηματοδοτήσεων για τη βελτίωση της ποιότητας.

3. Καθορισμός προτύπων ποιότητας και κλινικών κατευθυντήριων γραμμών.

4. Υιοθέτηση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα συστήματα φροντίδας.

5. Επανασχεδιασμός των μοντέλων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των παιδιών και των φροντιστών.

6. Ενίσχυση της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης των οικογενειών και των κοινοτήτων.

7. Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού.

8. Μέτρηση των αποτελεσμάτων που έχουν σημασία για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

9. Ενίσχυση της έρευνας και της ανταλλαγής εμπειριών γύρω από αποδεδειγμένα αποτελεσματικές πρακτικές.

Δηλώσεις αξιωματούχων του ΠΟΥ

«Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα ηχηρό κάλεσμα για δράση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ. Κάθε παιδί και νέος έχει δικαίωμα σε υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και σε ποιοτική φροντίδα. Ενεργώντας τώρα, οι χώρες μπορούν να οικοδομήσουν ανθεκτικά συστήματα που θα βοηθήσουν τις επόμενες γενιές να ευημερήσουν», δήλωσε ο Δρ João Breda, επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα.

Η Δρ Ledia Lazëri, περιφερειακή σύμβουλος για την Ψυχική Υγεία του ΠΟΥ/Ευρώπης, τόνισε: «Για πρώτη φορά, ο ΠΟΥ/Ευρώπης συγκεντρώνει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα δεδομένα για την ψυχική υγεία παιδιών και νέων σε μία ενιαία έκθεση. Οι ερευνητές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για τον σχεδιασμό υπηρεσιών και τη διαμόρφωση πολιτικών».

Η έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο έργο του ΠΟΥ/Ευρώπης για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη διασφάλιση ισότιμης, υψηλής ποιότητας φροντίδας για όλους.