Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα μετά την ανατροπή λέμβου που μετέφερε μετανάστες, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβος ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα δεκάδες άνθρωποι.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα με τη συνδρομή της Frontex, ενώ έχουν εντοπιστεί τρεις σοροί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο παραπλέοντα σκάφη, ενώ δύο ακόμη σκάφη του Λιμενικού σπεύδουν για ενίσχυση των προσπαθειών. Παράλληλα, έχει απογειωθεί ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για να συνδράμει στις έρευνες από αέρος.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων και τη μεταφορά των διασωθέντων σε ασφαλές σημείο.