Η συμφωνία μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών γερουσιαστών για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης εγκρίθηκε από τη Γερουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για προσωρινή επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο.

Με ψήφους 60 υπέρ και 40 κατά, η άνω Βουλή των ΗΠΑ ενέκρινε το προσωρινό μέτρο χάρη στη στήριξη επτά δημοκρατικών και ενός ανεξάρτητου γερουσιαστή. Ο ρεπουμπλικάνος Ραντ Πολ ήταν ο μόνος από το κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που καταψήφισε.

Όπως είχε προαναγγείλει, ο ηγέτης της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ψήφισε επίσης κατά της συμφωνίας, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη διάρκειά της και τις προβλέψεις χρηματοδότησης.

Παραμένει αβέβαιο αν η συμφωνία θα λάβει την έγκριση και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που θα καθορίσει την οριστική άρση του shutdown.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο, μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, εκφράζοντας αισιοδοξία για την τελική έκβαση.

Από την 1η Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική αργία ή εργάζονται χωρίς αμοιβή, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.