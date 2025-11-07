Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Ιράν ότι σχεδίαζε τη δολοφονία της πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να μεταφέρει τη σύγκρουση με το Τελ Αβίβ σε άλλη γεωγραφική περιοχή.

«Το σχέδιο απετράπη και προς το παρόν δεν αποτελεί απειλή», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν οργανώσει από τα τέλη του περασμένου έτους σχέδιο για τη δολοφονία της Εϊνάτ Κρανζ Νάιγκερ. Η απόπειρα, ωστόσο, αποτράπηκε και δεν υπάρχει πλέον ενεργός κίνδυνος. Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η συνωμοσία παρέμενε ενεργή κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

«Η συνωμοσία αντιμετωπίστηκε και δεν αποτελεί τρέχουσα απειλή», δήλωσε στο Reuters. «Αυτή είναι μόνο η τελευταία σε μια μακρά ιστορία παγκόσμιας θανατηφόρας στοχοποίησης διπλωματών, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και οποιουδήποτε διαφωνεί μαζί τους από το Ιράν, κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί βαθιά κάθε χώρα όπου υπάρχει ιρανική παρουσία», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πώς αποτράπηκε το σχέδιο ή για τη φύση της επιχείρησης.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν σχολίασε τις κατηγορίες.

Ανησυχία για τις ιρανικές δραστηριότητες στο εξωτερικό

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει την Τεχεράνη και τους πληρεξουσίους της ότι επιχειρούν να εξαπολύσουν βίαιες επιθέσεις κατά των αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος.

Υπηρεσίες ασφαλείας στη Βρετανία και τη Σουηδία είχαν προειδοποιήσει πέρυσι πως το Ιράν χρησιμοποιεί εγκληματικά δίκτυα για να πραγματοποιεί επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το Λονδίνο ανέφερε ότι από το 2022 έχει αποτρέψει 20 σχέδια που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Άλλες χώρες έχουν καταδικάσει την αύξηση των σχεδίων δολοφονίας, απαγωγής και παρενόχλησης που αποδίδονται στις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο επικεφαλής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι το Ιράν προσπαθεί «πυρετωδώς» να φιμώσει επικριτές του καθεστώτος σε όλο τον κόσμο. Ανέφερε επίσης ότι η Αυστραλία αποκάλυψε την εμπλοκή της Τεχεράνης σε αντισημιτικά σχέδια, ενώ οι ολλανδικές αρχές εντόπισαν απόπειρα δολοφονίας.

Ισραήλ και Ιράν σε συνεχή αντιπαράθεση

Το Ισραήλ παραμένει διαχρονικός στόχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα μετά τον πρόσφατο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, αμερικανικά βομβαρδιστικά είχαν πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.