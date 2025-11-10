Ο Σουχάρτο ανακηρύχθηκε σήμερα «εθνικός ήρωας» στην Ινδονησία, με βάση προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τις πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποδίδονται στο καθεστώς του.

Σύμφωνα με το κείμενο που ανέγνωσε στους δημοσιογράφους ο στρατιωτικός γραμματέας του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες το κράτος αποφάσισε να αποδώσει την ύψιστη τιμή.

Περισσότεροι από 500 πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέγραψαν αίτηση κατά της απόφασης, ζητώντας από τον πρόεδρο Πραμπόβο να αποσύρει το όνομα του πρώην δικτάτορα, ο οποίος πέθανε το 2008, από τον κατάλογο των τιμώμενων προσώπων.

Ο Σουχάρτο, ανώτερος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, κυβέρνησε την Ινδονησία με σιδηρά πυγμή έως το 1998, αφού κατέλαβε την εξουσία έπειτα από τις μαζικές σφαγές της περιόδου 1965-1966. Ο νυν πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο, 74 ετών, υπήρξε επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων πριν από την πτώση του καθεστώτος Σουχάρτο και είναι παντρεμένος με τη δεύτερη κόρη του πρώην ηγέτη.

Αντιδράσεις και επικρίσεις

Στον κατάλογο των «εθνικών ηρώων» περιλαμβάνονται επίσης η Μαρσίνα, νεαρή συνδικαλίστρια που δολοφονήθηκε το 1993 επί καθεστώτος Σουχάρτο, καθώς και ο πρώην πρόεδρος Αμπντουραχμάν Ουάχιντ, ο οποίος πέθανε το 2009.

Ο υπουργός Προεδρίας Πρασέτιο Χάντι υπερασπίστηκε την απόφαση, δηλώνοντας ότι «αυτό είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο αποτίνουμε φόρο τιμής στους προκατόχους μας, ιδιαίτερα στους ηγέτες που συνέβαλαν σημαντικά στο έθνος».

Το καθεστώς του Σουχάρτο προέβαλλε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ωστόσο επικρίθηκε έντονα για εκτεταμένη διαφθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως κατά την καταστολή της αντιπολίτευσης και την προσάρτηση του Ανατολικού Τιμόρ.

Στην επιστολή διαμαρτυρίας τους, οι υπογράφοντες χαρακτήρισαν την τιμητική αναγνώριση του Σουχάρτο ως «προδοσία των θυμάτων και των δημοκρατικών αξιών» και «επικίνδυνη διαστρέβλωση της ιστορίας για τη νέα γενιά».

Η Επιτροπή για τους Εξαφανισθέντες και τα Θύματα της Βίας (KONTRAS) κατήγγειλε την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι μετατρέπει «την ατιμωρησία σε κοινοτοπία».

Ο συντονιστής της ΜΚΟ, Ντίμας Μπαγκούς Άρια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι, με δεδομένες τις κατηγορίες που βαραίνουν τον πρώην δικτάτορα, «δεν άξιζε να λάβει τον τίτλο του εθνικού ήρωα».