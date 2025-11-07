Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σήμερα σε νοσοκομεία, έπειτα από έκρηξη σε τζαμί, που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα, κατά τη διάρκεια της προσευχής, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης εντός του σχολικού συγκροτήματος, στην περιοχή Κελάπα Γκάντινγκ, στη Βόρεια Τζακάρτα. Ο επικεφαλής της Αστυνομίας, Ασέπ Εντί Σουχέρι, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 54 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Ορισμένοι τραυματίστηκαν ελαφρά, άλλοι σοβαρότερα, ενώ αρκετοί φέρουν εγκαύματα.

Τοπικά Mέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα, που δείχνουν ειδική μονάδα της Αστυνομίας να επιχειρεί στον χώρο της έκρηξης. Παράλληλα, αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα βρίσκονται επιτόπου για τη μεταφορά των τραυματιών.

Η Αστυνομία της Τζακάρτα δεν έχει απαντήσει ακόμη σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ ούτε το Γραφείο του Δημάρχου, ούτε οι τοπικές και εθνικές Αρχές ήταν διαθέσιμες για δηλώσεις. Εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το τζαμί δεν υπέστη εκτεταμένες ζημιές.