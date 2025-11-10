Ο ΠΑΟΚ γνώρισε ένα αναπάντεχο πλήγμα στη Stoiximan Super League, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα μετά από έξι ολόκληρους μήνες και βάζοντας τέλος στο εκπληκτικό νικηφόρο σερί που είχε χτίσει σε όλες τις διοργανώσεις. Στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και ηττήθηκε με σκορ 2-1.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Πάντοβιτς και Γεντβάι, εκμεταλλευόμενοι τα κενά στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ενώ οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να μειώσουν με τον νεαρό Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πρόσθεσε ένα όμορφο τέρμα για το τελικό αποτέλεσμα. Παρά την προσπάθεια για ανατροπή, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό από το παιχνίδι και υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα της φετινής σεζόν.

Η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί στο πρωτάθλημα ήταν στις 4 Μαΐου, στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για τα playoffs, όταν είχε χάσει με 4-2. Η σημερινή ήττα, εκτός από την παύση του νικηφόρου σερί, είχε και άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία, καθώς ο Δικέφαλος έπεσε από την κορυφή και πλέον καλείται να ανασυνταχθεί γρήγορα για να διατηρήσει τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα πρέπει να αξιοποιήσει τον χρόνο μέχρι τις επόμενες αγωνιστικές, να δουλέψει πάνω στην αμυντική σταθερότητα και να βρει ξανά τον ρυθμό που την είχε φέρει στην κορυφή της Stoiximan Super League, καθώς το πρωτάθλημα συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό και κάθε βαθμός είναι κρίσιμος.