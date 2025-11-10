Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η ενίσχυση των εισοδημάτων στον προϋπολογισμό του 2026», σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Η τοποθέτηση του Κωστή Χατζηδάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαιρέτισε την επιλογή του πρωθυπουργού να διευρύνει την επιρροή της ΝΔ σε κοινωνικά στρώματα που παλαιότερα εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας στο ερώτημα πότε ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες, το 2019 ή σήμερα, παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας.

Όπως ανέφερε, 500.000 πολίτες βρήκαν εργασία, ο εταιρικός φόρος μειώθηκε από 28% σε 22%, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Για το φαινόμενο του brain drain υπογράμμισε ότι το 2023 επέστρεψαν 20.000 περισσότεροι Έλληνες από όσους έφυγαν, «γιατί αισθάνονται ότι υπάρχουν προοπτικές».

Παράλληλα, οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν από 140 δισ. ευρώ το 2019 σε 202 δισ. ευρώ σήμερα, με τα 3/5 να ανήκουν σε νοικοκυριά. «Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και την κυβέρνηση», σημείωσε. Αναφέρθηκε επίσης στην έκρηξη του τουρισμού, από 15 εκατ. επισκέπτες το 2019 σε 35 εκατ. φέτος, γεγονός που ενισχύει την οικονομία και τις υποδομές της χώρας.

Ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ακόμη την αύξηση του κατώτατου μισθού από 650 ευρώ το 2019 σε 880 ευρώ σήμερα, εκτιμώντας ότι «θα ξεπεράσουμε τις υποσχέσεις μας». Στη βιομηχανία, από το 2019 δημιουργήθηκαν 60.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ –όπως είπε– η κυβέρνηση πραγματοποιεί συνεπή βήματα προόδου.

Αναφερόμενος στα μέτρα της ΔΕΘ, παρουσίασε παραδείγματα φορολογουμένων με διαφορετικά εισοδηματικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά, οι οποίοι ωφελούνται με μείωση φόρου που αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μισθό ή και περισσότερο. Για τους συνταξιούχους υπενθύμισε ότι το 2022 ξεπάγωσαν οι συντάξεις ύστερα από 13 χρόνια, ενώ η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αυξάνει περαιτέρω το όφελος.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στη στρατηγική της ΝΔ για το μέλλον, επισημαίνοντας ότι «το είπαμε και το κάναμε» είναι το μότο της παράταξης. Επεξεργάζεται ήδη την ατζέντα του 2030, με κομβικό ρόλο για τη συνταγματική αναθεώρηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Η θέση του μέσου Έλληνα ενισχύθηκε και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τους συνταξιούχους, ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι είχαν υποστεί περικοπές από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ισορροπεί μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων. Για την ακρίβεια στα τρόφιμα επικαλέστηκε στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών-μελών. Για το στεγαστικό ανέφερε ότι έχουν ληφθεί 44 πρωτοβουλίες, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικογένειας.

Κλείνοντας, έθεσε το ερώτημα «πού θα βρισκόταν η χώρα αν δεν υπήρχε η ΝΔ» και υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας στην οικονομική και εξωτερική πολιτική. «Δεν μας αξίζει ο μύθος του Σίσυφου. Είναι καιρός να συνεχιστεί η πρόοδος των τελευταίων ετών», κατέληξε.

Οι τοποθετήσεις του Μιχάλη Αργυρού και των υπολοίπων ομιλητών

Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, υπογράμμισε ότι παρά τις κρίσεις των τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο. Τόνισε ότι η αύξηση του εισοδήματος υπερβαίνει την αύξηση των τιμών, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat που δείχνουν τριπλή άνοδο σε κατανάλωση, καταθέσεις και φορολογική συμμόρφωση.

Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και στη μείωση των άμεσων φόρων. «Δώσαμε σημασία στη μεσαία τάξη», είπε, τονίζοντας τη σημασία της γεωγραφικής ισορροπίας και της αποκέντρωσης. Εξήγησε ότι ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε γερά θεμέλια και πως οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν υπερβάσεις δαπανών χωρίς αντίστοιχες περικοπές ή αυξήσεις φόρων.

Ο κ. Αργυρού υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε αξιοζήλευτη θέση στην Ευρώπη, χάρη στην πολιτική σταθερότητα που εξασφαλίζει η κυβέρνηση. Αν και αναγνώρισε αστοχίες, εκτίμησε ότι το συνολικό ισοζύγιο είναι θετικό, καταλήγοντας ότι «η κυβέρνηση επιτελεί εθνικό έργο για τους σημερινούς και τους επόμενους Έλληνες».

Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Πάνος Αμυράς, γενικός διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης στο γραφείο του πρωθυπουργού, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα στην οικονομία. Ανέφερε ότι στα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ 500.000 άνθρωποι βρήκαν εργασία και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού επέστρεψαν. Εξήρε τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και σημείωσε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ στοχεύουν στη μεσαία τάξη, τους ευάλωτους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία και την περιφέρεια.

Τέλος, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής ανέδειξε τα φιλελεύθερα και κεντροδεξιά χαρακτηριστικά του κόμματος, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια με τις αρχές του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε μια χώρα-«μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και σήμερα μπορεί να υπόσχεται και να υλοποιεί μείωση φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού και ανάπτυξη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς της Ευτυχίας Αδηλίνη, γραμματέως Παλαιών Στελεχών της ΝΔ, και του Πάνου Σταθόπουλου, διευθυντή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.