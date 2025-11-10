Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον Ανακριτή Βέροιας, ο 21χρονος, που κατηγορείται για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Ο νεαρός απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά τη συμπλοκή με τον 45χρονο, τον τραυμάτισε στον θώρακα με την κυνηγετική καραμπίνα, που κρατούσε ο τελευταίος.

Όπως φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη. Ο ίδιος τόνισε ότι προσπάθησε να προσφέρει βοήθεια στον τραυματία, περιθάλποντάς τον έως ότου φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Την ίδια στιγμή, ο 45χρονος πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο της Βέροιας και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή Βέροιας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο 45χρονος φέρεται να στάθμευσε το αυτοκίνητό του κοντά σε εκείνο, όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη, πυροβολώντας εναντίον τους χωρίς να τους τραυματίσει. Στη συνέχεια, τους απέσπασε τα κινητά τους τηλέφωνα και οκτώ ευρώ.

Ο 21χρονος αντέδρασε, βγήκε από το όχημά του και κατάφερε να αφοπλίσει τον δράστη. Κατά τη διάρκεια της πάλης, ο 45χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.