Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος αστυνομικός, o οποίος συνελήφθη την περασμένη Πρασευή (7/11) ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο λογαριασμό του κατηγορούμενου εντοπίστηκε χρηματικό ποσό άνω των 600.000 ευρώ σε διάστημα 9 μηνών, ωστόσο ο ίδιος απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων. Ο αστυνομικός αρνήθηκε την αξιόποινη πράξη και ισχυρίστηκε ότι είναι μόνο περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι έχει οικονομική άνεση απο την οικογένειά του και πως έχει δικαιολογήσει στις αρχές όλες τις συναλλαγές του και τη νομιμότητα αυτών.

«Το λάθος μου ήταν, ότι τα χρήματα που εισέπραττα από τις εργασίες μου, τα έπαιζα στο στοίχημα», υποστήριξε μεταξύ άλλων κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος, λίγο πριν ακούσει την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή του κράτηση.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος επίσης αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή του εμφανιζόμενος και ό ίδιος ως χρήστης ναρκωτικών. «Δεν έκανα διακίνηση και είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά παρουσία του ανηλίκου παιδιού μου» φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, ενώ η σύζυγός του η οποία επίσης προφυλακίστηκε, αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση της με ναρκωτικές ουσίες, ζητώντας από τον ανακριτή να την αφήσουν ελεύθερη, για να επιστρέψει στο παιδί της.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν σκομη τέσσερα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος, ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη έναν κατηγορούμενο.