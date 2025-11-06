Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αξιολόγηση πληροφοριών για την παράνομη δράση αστυνομικού. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε η ύπαρξη δύο διακριτών ομάδων που εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 10 φέρονται ως μέλη των οργανώσεων, μεταξύ τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της πρώτης, ο αστυνομικός και δύο συντονιστές της δεύτερης ομάδας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, παράβαση καθήκοντος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 51 άτομα, ανάμεσά τους και άλλος αστυνομικός, που κατηγορούνται για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Η δράση της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης

Η πρώτη οργάνωση αποτελούνταν από έξι άτομα, τα οποία, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών – κυρίως κοκαΐνης (σε σκόνη και σε μορφή «κρακ») και κάνναβης, κατεργασμένης και ακατέργαστης – στην Αττική. Η ομάδα λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και σαφώς καθορισμένους ρόλους.

Είχαν αναπτύξει σταθερό δίκτυο περίπου 44 «πελατών», πραγματοποιώντας πάνω από 840 πράξεις διακίνησης και αποκομίζοντας παράνομο κέρδος άνω των 150.000 ευρώ. Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν προκαθορισμένες «κρυψώνες» σε οχήματα, καταστήματα, γραμματοκιβώτια και κάδους απορριμμάτων.

Η οργάνωση εξυπηρετούσε και πελάτες εκτός Αττικής, αποστέλλοντας δέματα μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Η κοκαΐνη πωλούνταν προς 80–100 ευρώ το γραμμάριο, ενώ η τιμή του «κρακ» ανερχόταν στα 70 ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον πελάτη και την ποιότητα της ουσίας.

Κωδικοποιημένη επικοινωνία και εμπλοκή αστυνομικού

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλήθος κωδικών λέξεων για να αποκρύπτουν το περιεχόμενο των συνομιλιών τους, όπως «σομί» για μισή δόση, «καφές» για ναρκωτικές ουσίες ή «γράμμα» για γραμμάριο. Οι κωδικές ονομασίες περιελάμβαναν ακόμη λέξεις όπως «σαλάτα», «λάκτα», «παϊδάκι», «γαλακτομπούρεκο» και «κοτρόνι».

Ο συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να παρείχε υποστήριξη στο αρχηγικό μέλος, διευρύνοντας το πελατολόγιο και προμηθευόμενος ο ίδιος ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις διακινούσε σε τρίτους. Η οικονομική του δραστηριότητα παρουσίαζε ασυνήθιστες συναλλαγές ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που δεν δικαιολογούνταν από τις αποδοχές του.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από τέσσερα άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κυρίως ακατέργαστης κάνναβης. Διατηρούσαν διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως αποθηκευτικό χώρο, ενώ η κύρια δράση τους εντοπιζόταν κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της πρωτεύουσας.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες σε οικίες και οχήματα κατασχέθηκαν 412 γραμμάρια κοκαΐνης, 1.513 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα», 33.355 ευρώ, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα αυτοκίνητο και έξι μοτοσικλέτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.