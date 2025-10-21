Στις Αρχές παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο αστυνομικός εμφανίστηκε στην υπηρεσία του μετά τη λήξη του αυτοφώρου και τέθηκε σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομικός είχε δημοσιεύσει βίντεο στο TikTok, στο οποίο προέβη σε σοβαρές καταγγελίες εναντίον του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού.

Η 26χρονη είχε απασχολήσει εκ νέου την επικαιρότητα στα τέλη Απριλίου, όταν ερευνήθηκε μετά από ανώνυμη αναφορά ότι λάμβανε αναρρωτικές άδειες και συμμετείχε σε «ροζ» πάρτι στο Ντουμπάι.

Τότε είχε ισχυριστεί πως πίσω από τις συγκεκριμένες καταγγελίες ενδέχεται να βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, τον οποίο τώρα κατηγορεί για ξυλοδαρμό.

Δείτε το βίντεο: