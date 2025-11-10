Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας τίθενται σε ισχύ από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από το 71,5ο έως το 67,6ο χιλιόμετρο, και θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις.

Φάση Α – Εργασίες στην αριστερή λωρίδα

Κατά την πρώτη φάση, θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα στο συγκεκριμένο τμήμα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται αποκλειστικά από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Β – Εργασίες στη δεξιά λωρίδα και στη Λ.Ε.Α.

Στη δεύτερη φάση, θα αποκλειστούν η δεξιά λωρίδα και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται μέσω της αριστερής λωρίδας.

Οι εργασίες της φάσης Β ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά τη λειτουργία του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Σχηματαρίου, στο 70,7ο χλμ, στο ρεύμα προς Αθήνα, για μία ημέρα από τις 07:00 έως τις 19:00.

Το έργο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00 μ.μ. Το ωράριο εργασιών θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ενώ το Σάββατο θα διαρκεί έως τις 14:00 μ.μ.

Σε περίπτωση, που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την πλήρη ενημέρωσή τους.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και τους καλεί να τηρούν πιστά τη σχετική σήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.