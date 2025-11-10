Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στις ανατολικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου του MEGA Γιάννη Καλλιάνου.

Συγκεκριμένα, από την ανατολική Μακεδονία έως τη Θράκη, τις ανατολικές Κυκλάδες έως τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και στα δυτικά της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Συννεφιά και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 4-5 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του MEGA, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά, ηπειρωτικά τμήματα.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου θα επιμείνουν κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα της Κρήτης.