Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα εξεταστεί από τα δικαστήρια τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Ο Σαρκοζί, που βρίσκεται στη φυλακή από τις 21 Οκτωβρίου, δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως στην ακρόαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αλλά θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Η απόφαση σχετικά με την πιθανή απελευθέρωσή του αναμένεται αργότερα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τον νόμο, τα δικαστήρια έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία έως δύο μηνών για να εξετάσουν αιτήματα αποφυλάκισης. Στην περίπτωση του πρώην προέδρου, η διαδικασία επισπεύδεται και θα ολοκληρωθεί σε περίπου είκοσι ημέρες από την κράτησή του.

Η δικαστική απόφαση θα βασιστεί στα κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία σχετικά με την ανάγκη προσωρινής κράτησης — μεταξύ αυτών, η διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων, ο κίνδυνος άσκησης πίεσης σε μάρτυρες ή συνεννόησης με τρίτους, η προστασία του κατηγορουμένου, οι εγγυήσεις παρουσίας του (ιδίως ο κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό) και η πιθανότητα υποτροπής στις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον του τριμελούς δικαστηρίου ότι κανένα από τα παραπάνω κριτήρια δεν συντρέχει στην περίπτωσή του. Ο ίδιος ο Σαρκοζί θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και η πλευρά της εισαγγελίας.