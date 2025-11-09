Δημοφιλή
Η Ισπανία αποκτά το Leopard 2A8 το πιο προηγμένο άρμα μάχης στον κόσμο – Θα ενταχθεί το 2027
Η Ισπανία προχωρά σε μια σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής της ισχύος, με την απόκτηση του Leopard 2A8, του πιο προηγμένου άρματος μάχης στον κόσμο. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα κατά τη διάρκεια της International Armoured Vehicles Conference 2025 (IAV 2025) στο Λονδίνο, όπου ο ισπανικός Στρατός παρουσίασε το σχέδιό του για την εκσυγχρονισμένη αντικατάσταση των παλαιών […]
Θρίλερ στη Γαλλία: Πατέρας εντοπίστηκε νεκρός, δεμένος και φιμωμένος μέσα στο σπίτι του – Κατηγορούνται η γυναίκα και τα παιδιά τους
Μια συγκλονιστική υπόθεση οικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στη Γαλλία, όταν ένας 61χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, δεμένος και φιμωμένος. Για τον θάνατό του κατηγορούνται η 52χρονη σύζυγός του και τα τρία τους ενήλικα παιδιά, ηλικίας 22 έως 25 ετών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Ποντουάζ, τα μέλη της οικογένειας αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκ […]
Γκισλέιν Μάξγουελ: «Εδώ δεν πέφτουν ποντίκια μέσα στο φαγητό» – Διαρροή email και «VIP μεταχείριση» στη νέα φυλακή
Την 1η Αυγούστου 2025, η 63χρονη Βρετανίδα Γκισλέιν Μάξγουελ – η οποία εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για τη συμμετοχή της στη σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν – μεταφέρθηκε από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα του Ταλαχάσι στη Φλόριντα στην ομοσπονδιακή φυλακή Bryan, στο Τέξας, μια εγκατάσταση ελάχιστης ασφαλείας. Η μετακίνησή της, που […]
Φλιππίνες: Ο υπερτυφώνας Φουόνγκ-γουόνγκ σάρωσε τη χώρα – Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένα εκατ. εκτοπισμένοι (βίντεο)
Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ πλήττει σήμερα το αρχιπέλαγος, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον δύο θανάτους, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ διακοπές ρεύματος επηρεάζουν […]
Ιαπωνία: Μικρό τσουνάμι έπληξε τη βόρεια ακτή της χώρας ύστερα από σεισμό 6,7 βαθμών
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως μετά από σεισμό 6,7 Ρίχτερ στη βόρεια ακτή, καταγράφηκε μικρό τσουνάμι στη Μιγιάκο, ενώ κύμα 10 εκατοστών έπληξε το Οφουνάτο. Δεν κατέστη δυνατή η εκτίμηση του μεγέθους.