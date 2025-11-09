Με εντυπωσιακές επιδόσεις ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική ημέρα του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, όπου σημειώθηκαν δύο ρεκόρ διαδρομής και ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 10 χλμ. σε δημόσιο δρόμο – αγώνισμα που ταυτόχρονα φιλοξενούσε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της απόστασης.

Η Αναστασία Μαρινάκου (Παναθηναϊκός ΑΟ) κατέρριψε τόσο το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33.23) όσο και το ρεκόρ διαδρομής (33.34), τερματίζοντας σε 33.03. Πρόκειται για την πέμπτη νίκη της στο συγκεκριμένο αγώνισμα και το τέταρτο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον αγώνα.

Η αθλήτρια, που έχει επιστρέψει πρόσφατα στο γκρουπ του Σταύρου Καρρέ, άφησε πίσω της μια δύσκολη χρονιά με τραυματισμούς, δείχνοντας πιο έτοιμη από ποτέ. Η επίδοσή της μάλιστα πλησίασε το ρεκόρ της εντός σταδίου (32.36.77 από το 2024).

«Ρεκόρ διαδρομής και Πανελλήνιο Ρεκόρ, δεν μπορώ να το πιστέψω! Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Όχι τόσο για τη νίκη, όσο για την επίδοση. Είμαι άτυχη στην πορεία μου και τυχερή να μην είμαι άδικη. Έρχομαι από έναν σοβαρό τραυματισμό, δεν είχα κάνει πολύ προετοιμασία και δεν ήξερα αν μπορώ να βγάλω αυτήν την επίδοση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, αν εξαιρέσουμε την υγρασία. Πλέον, θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας μου ανήκει», δήλωσε συγκινημένη η Μαρινάκου.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Βρετανίδα από τη Νήσο Μαν, Κρίστα Κέιν (Adidas Runners Athens) με 34.46, ενώ τρίτη στη γενική κατάταξη και δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 34.55. Το βάθρο των Ελληνίδων συμπλήρωσε η Νάνσυ Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης) με 35.24.

«Μετά και τον χθεσινό αγώνα δεν μου έχει μείνει άλλη ενέργεια. Ελπίζω να αντέξω να δω τον τερματισμό του Μαραθωνίου. Η μέρα μου ήταν εκπληκτική, πέταξα οτιδήποτε αρνητικό και απόλαυσα τον αγώνα», είπε η Αναστασάκη, η οποία μέσα σε λιγότερες από 14 ώρες κάλυψε συνολικά 15 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

Η Κοκκορού, εμφανώς ικανοποιημένη από την τρίτη θέση, ανέφερε:«Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν στόχος το βάθρο. Ήξερα ότι ήμουν καλά, είχε φανεί και από τον Ημιμαραθώνιο της Θεσσαλονίκης πριν από τρεις εβδομάδες. Η διαδρομή ήταν δύσκολη, είχε υγρασία που κούρασε, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο είναι κάτι ξεχωριστό. Τερματίζω πρώτη φορά και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρω και στον Μαραθώνιο. Η επίδοσή μου είναι ικανοποιητική για την εποχή — το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μ. εντός σταδίου είναι τον Απρίλιο και πιστεύω ότι τότε θα τρέξω ακόμα καλύτερα».

Σε καλή κατάσταση ο Πετρουλάκης

Στους άνδρες, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης (ΓΑΣ Ιλισσός) συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, μετά το πρόσφατο πανελλήνιο ρεκόρ 29.34 στα Τρίκαλα. Στο 10άρι της Αθήνας υπερασπίστηκε τον τίτλο του και κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής (30.08 του Μάριου Αναγνώστου από το 2022) με 30.03.

Δεύτερος στη γενική κατάταξη ήταν ο Γερμανός Μάριους Άμπελε με 30.48, ενώ το αργυρό μετάλλιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατέκτησε ο Γιώργος Τάσσης (ΓΣ Σπαρτιατικός) με 31.16. Τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τερμάτισε ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) με 31.21 — δεύτερο βάθρο για εκείνον, μετά την τρίτη θέση στα 5 χλμ. το Σάββατο.

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ήθελα να κάνω χρόνο κάτω από 30 λεπτά. Είχα στο νου μου ότι, αν δεν ήμουν τόσο καλά, μπορούσα τουλάχιστον να καταρρίψω το ρεκόρ διαδρομής — και χαίρομαι που το κατάφερα. Οι συνθήκες μάς δυσκόλεψαν, είχε αρκετή υγρασία. Πήγα λίγο γρήγορα στην πρώτη ανηφόρα και “χρεώθηκα”, αλλά κατά τα άλλα μπόρεσα να βγάλω την επίδοση που ήθελα. Θα περάσω τώρα λίγο από τον κλειστό στίβο, καθώς έχω και τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, και μετά ξεκινάμε προετοιμασία για τον ανοιχτό», δήλωσε ο Πετρουλάκης.

Για το μέλλον του στις μεγαλύτερες αποστάσεις, πρόσθεσε: «Μέχρι το 10άρι. Είμαι μικρός ακόμα. Σε 5-6 χρόνια, ίσως να το γυρίσουμε και στον Μαραθώνιο, θα δούμε…».

Ο Γιώργος Τάσσης, δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σημείωσε: «Είχα μία ενόχληση στα τελευταία δύο χιλιόμετρα, κάποια σύσπαση στη γάμπα. Δεν μπορούσα να κάνω την κούρσα που ήθελα, αισθανόμουν κουρασμένος μετά το 2ο-3ο χλμ. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες, έτσι είναι ο αθλητισμός. Συνεχίζουμε. Νομίζω βήμα-βήμα επιστρέφω στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Την άλλη εβδομάδα θα πάω στην Κένυα για προετοιμασία και στη συνέχεια θέλω να κάνω μια καλή κούρσα σε κάποιον δυνατό ημιμαραθώνιο στο εξωτερικό».

Τέλος, ο Σέργιος Διακοστεφανής ανέφερε: «Ξανά εδώ, τέταρτη θέση γενικής, τρίτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δύσκολη κούρσα, ήμουν κουρασμένος από χθες στα 5 χλμ. και το ένιωσα μετά τα μισά. Ειδικά στο 7ο-8ο χιλιόμετρο. Κατάφερα να κρατήσω τον ρυθμό μου και να βγω τρίτος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω βάλει ακόμα την προπόνηση που θα ήθελα, αλλά βγήκε το αποτέλεσμα. Οι συνθήκες ήταν λίγο καλύτερες από χθες, με ένα ελαφρύ αεράκι και λίγη υγρασία, αλλά τόσο-όσο».