Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Γυμνασίου, με φερόμενο ως δράστη έναν 58χρονο λιμενικό, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος υπηρετεί τα τελευταία οκτώ χρόνια στο Λιμεναρχείο της πόλης.

O άνδρας, οικογενειάρχης και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, φέρεται να προσεγγίζει τα δύο παιδιά και να τα μεταφέρει με τη μοτοσικλέτα του σε κατοικία που του ανήκει, όπου, όπως καταγγέλλεται, ασελγούσε εις βάρος τους για διάστημα άνω των έξι μηνών.

Η Αστυνομία, όπως αναφέρει το magnesianews.gr, που είχε λάβει σχετικές πληροφορίες από πολίτες, παρακολουθούσε διακριτικά τις κινήσεις του 58χρονου και προχώρησε στη σύλληψή του τη στιγμή που επιχειρούσε να προσεγγίσει εκ νέου τα δύο παιδιά έξω από το σχολείο τους.

Τα ανήλικα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν διαπιστώθηκε βιασμός. Ωστόσο, οι περιγραφές τους επιβεβαιώνουν επανειλημμένες πράξεις ασέλγειας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα δύο σπίτια του συλληφθέντος δεν εντοπίστηκε οπτικοακουστικό υλικό. Ο ίδιος, αρχικά, αρνήθηκε να αποδεχθεί τις κατηγορίες, ωστόσο, όταν ενημερώθηκε ότι οι ανήλικοι είχαν καταθέσει λεπτομερώς τα γεγονότα, φέρεται να ζήτησε «να μην το μάθει η οικογένειά του».

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν υπάρξει και άλλα θύματα. Ο 58χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Βόλου.