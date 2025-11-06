Πιεστική σε αφόρητο βαθμό έγινε μια 61χρονη σε μια 68χρονη γειτόνισσα της στο Βόλο, προκειμένου να γίνουν φίλες και να κάνουν παρέα, με αποτέλεσμα η τελευταία να καταθέσει μήνυση σε βάρος της και να καταδικαστεί η stalker.

Η ερωτική «πολιορκία» της 68χρονης διήρκησε από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022. Σύμφωνα με την δικογραφία, καθ’ όλο αυτό το διάστημα η παθούσα λάμβανε διάφορα μηνύματα, σχεδόν στην πλειοψηφία τους ερωτικού περιεχομένου. Η κατάσταση ωστόσο έφθασε στο απροχώρητο, όταν αντιλήφθηκε ότι η 61χρονη την παρακολουθεί. Η παθούσα τρομοκρατήθηκε και κατήγγειλε την «θαυμάστριά» της στην Αστυνομία.

Η υπόθεση έφθασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε στο δικαστήριο, ότι σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει να γίνουν φίλες και να κάνουν παρέα. Η παθούσα από την άλλη, κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ της δόθηκε δικαίωμα έφεσης με αναστολή, υπό τον όρο ότι δεν θα προσεγγίζει και δεν θα επικοινωνεί με την 68χρονη.