Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο των Αθηνών.

