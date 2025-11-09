Ελλάδα

Για τρία ολόκληρα χρόνια, δύο συνταξιούχοι στην Κυψέλη περνούσαν τις μέρες και τις νύχτες τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αδυνατώντας να βρουν ένα αξιοπρεπές σπίτι στην Ελλάδα του 2025. Μετά την προβολή του θέματος στις «Εξελίξεις Τώρα», η τύχη τους άλλαξε. Πολλοί συμπολίτες που ενημερώθηκαν για την ιστορία τους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, προτείνοντας διαμερίσματα με […]