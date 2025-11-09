Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αττική καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο των Αθηνών.
Βορίζια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το μακελειό – Οι απειλές για το σπίτι και τα κτήματα που φούντωσαν την βεντέτα
Αποκαλυπτική μαρτυρία συγγενούς της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τα πυρά - «Όπου είμαστε, θέλουν να φύγουμε από το χωριό»
Βορίζια: Στη φυλακή τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη – Απολογήθηκαν με άκρα μυστικότητα σήμερα Κυριακή
Ανακρίτρια και εισαγγελέας άλλαξαν το πλάνο των απολογιών και μετέβησαν τελικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής
Κέρκυρα: Καταιγίδες πλήττουν το νησί – Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα
Κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα την Κέρκυρα. Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Αυτή ώρα στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν […]
Βορίζια: Στον ανακριτή αύριο Δευτέρα οι πέντε συλληφθέντες – Ανοίγουν τα σχολεία στο χωριό «φάντασμα»
Σε εξέλιξη οι έρευνες στον Ψηλορείτη για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό και για δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη
Κυψέλη: «Σας ευχαριστούμε όλους» – Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν για 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους
Για τρία ολόκληρα χρόνια, δύο συνταξιούχοι στην Κυψέλη περνούσαν τις μέρες και τις νύχτες τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αδυνατώντας να βρουν ένα αξιοπρεπές σπίτι στην Ελλάδα του 2025. Μετά την προβολή του θέματος στις «Εξελίξεις Τώρα», η τύχη τους άλλαξε. Πολλοί συμπολίτες που ενημερώθηκαν για την ιστορία τους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, προτείνοντας διαμερίσματα με […]